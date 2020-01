2019. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,6 miljonit tonni kaupa ja 2,3 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 12,3% eelkõige vedellasti mõjul. Reisijate arv kasvas 1,2% ja laevakülastuste arv 2,8% 1893 külastuseni.

2019. aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 19,9 miljonit tonni, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 3,3%, põhiliselt vedellasti mahu languse tõttu III kvartalis, mida teisalt tasakaalustas puistlasti kaupade kasv. Reisijate arv kasvas aastate võrdluses 0,2%, jõudes rekordilise 10,64 mln reisijani. Kasvu vedas Eesti ja Soome vaheline reisiliiklus Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinidel ning panuse andis ka kruiisireisijate järjekordne rekord - 660 tuh kruiisireisijat.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on positiivne, et vedellasti tugev kasv IV kvartalis, mis tulenes tumedate naftasaaduste hoiustamise ja blendimise nõudluse kasvust seoses 2020. a algusest rakenduvate IMO nõuetega laevakütustele, aitas aasta kokkuvõttes oluliselt vähendada kaubamahu langust võrreldes 9 kuu tulemusega. Samas on vedellasti äri jätkuvalt volatiilne ning IV kvartali kasvu ei saa vaadelda kui püsivalt jätkuvat trendi. Vedellasti langust aasta võrdluses aitas kompenseerida ka puistlasti kasv, mis oli peamiselt tingitud Eesti teravilja ekspordist ja kivikillustiku impordist.

„Reisijate arvu osas saavutasime 12. aastat järjest rekordi ja seda tänu Eesti-Soome vahelise reisijate liikumise taastumisele, millele aitas paljuski kaasa ka Muuga-Vuosaari liinil sõiduautodega reisijate teenindamine ja uue laeva lisandumine. Kruiisiäris oleme taas kord saavutanud rekordilise tulemuse ja Tallinn on jätkuvalt Euroopa üks atraktiivsemaid kruiisi sihtkohti,“ märkis Kalm.

2019. a I ja II kvartali põhinäitajate aruannetes kajastati Muuga-Vuosaari liini reisijaid liini “muud“ koosseisus, sh I kvartalis 10 tuh reisijat (2018 I kv: 8 tuh), II kvartalis 12 tuh reisijat (2018 II kv: 9 tuh).

2019. aasta IV kvartali ja aasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

IV kvartal IV kvartal muutus 2019 2018 muutus 2019 2018 Kaubavood lastiliikide lõikes

(tuh tonni) 5 647 5 028 12,3% 19 931 20 608 -3,3% Vedellast 2 459 1 955 25,8% 7 619 8 832 -13,7% Ro-ro kaubad 1 327 1 301 2,0% 5 365 5 345 0,4% Puistlast 1 312 1 149 14,3% 4 514 3 911 15,4% Kaup konteinerites 441 473 -6,9% 1 835 1 880 -2,4% Konteinerid TEU 52 971 57 548 -8,0% 222 607 222 654 0,0% Segalast 109 150 -27,2% 595 639 -6,9% Mitte-mereline 0 1 -98,7% 4 2 110,0% Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest) 2 342 2 314 1,2% 10 639 10 619 0,2% Tallinn-Helsingi 2 051 2 040 0,5% 8 798 8 797 0,0% Tallinn-Stockholm 218 216 0,9% 933 1 009 -7,5% Muuga-Vuosaari 36 9 316,7% 114 35 224,7% Tallinn-Peterburi 11 23 -51,9% 70 85 -18,2% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 19 14 36,9% 660 638 3,4% Muud 7 12 -38,0% 64 55 16,9% Laevakülastuste arv 1 893 1 841 2,8% 7 855 7 652 2,7% Kaubalaevad 386 456 -15,4% 1 744 1 754 -0,6% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 498 1 379 8,6% 5 766 5 550 3,9% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 9 6 50,0% 345 348 -0,9%

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://www.ts.ee/statistika/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

