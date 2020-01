ADMICOM OYJ: YHTIÖKOKOUSKUTSU



ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 10.1.2020 KLO 10:00



Admicom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.





Paikka: Jyväskylän Paviljonki osoitteessa Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä



Aika: Perjantaina 31. tammikuuta 2020 klo 15:00. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 14:00.





Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

ESITYSLISTA



1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen



2 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



3 Laillisuuden toteaminen



4 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



5 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen



6 Tilinpäätöksen vahvistaminen



7 Voitonjaosta päättäminen



Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 14 591 762,73 euroa, josta tilikauden voitto on 5 100 973,80 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,72 eur/osake eli yhteensä 3 517 758,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



9 Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen



10 Hallituksen jäsenten valitseminen



11 Tilintarkastajan palkkioista päättäminen



12 Tilintarkastajan valitseminen



13 Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2% osakekannasta (97 716 kpl) käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18% osakekannasta (879 440 kpl) käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olemaan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.1.2021 saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet hallituksen esityksen mukaan ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

14 Kokouksen päättäminen



Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Admicom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ alkaen 10.1.2020 ja päätösehdotukset viimeistään viikkoa ennen kokousta.





Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Ilmoittautuminen kokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.1.2020 merkitty omistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakeluetteloon. Ilmoittautuminen tulee tehdä perjantaihin 24.1.2019 klo 15 mennessä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa https://www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ tai puhelimitse numeroon 050 344 8299 klo 13-15 välillä perjantaina 17.1. tai maanantaina 20.1.2020.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Admicom Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Yhtiökokouksen katselu videoyhteydellä

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta videoyhteydellä. Videolinkki on vain yksisuuntainen, eikä siten mahdollista osakkaan äänioikeuden (äänestys tai kommentointi) käyttämistä kokouksessa. Videolinkin tilaamisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on 21.1.2020 merkitty omistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakeluetteloon. Ilmoittautuminen videokatseluun tulee tehdä perjantaihin 24.1.2019 klo 16 mennessä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa https://www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous/

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.1.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.1.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.1.2019 klo 10.00 mennessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Jyväskylässä 10.1.2020

Admicom Oyj Hallitus

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä

Toimitusjohtaja

antti.seppa@admicom.fi

+358 40 575 9709

Jenni Renko

Markkinointijohtaja

jenni.renko@admicom.fi

+358 44 332 2248





Hyväksytty neuvonantaja:



Oaklins Merasco Oy

puhelin: 09-6129 670





Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 130 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi