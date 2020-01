Admicom Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1. -31.12.2019 (Tilintarkastettu)

ADMICOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019:

ADMICOMIN KASVU JATKUI JA KANNATTAVUUS PARANI, LIIKEVAIHDON KASVU +37 % JA EBITDA 46 % LIIKEVAIHDOSTA

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 10.1.2020 KLO 10:00

Tammi-joulukuun 2019 yhteenveto

(vertailu Admicom Oyj -konserni 1.1.2018 – 31.12.2018)

Vuoden 2019 liikevaihto oli 15,641 miljoonaa euroa (11,456), kasvua +37 % edellisvuodesta. Nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos toi kasvuun +3 prosenttiyksikköä suurimman kasvun tullessa uusasiakkaista.

Vuoden 2019 uusmyynti jakautui rakentamiseen 44 %, talotekniikkaan 35 %, teollisuuteen 17 % ja muihin toimialoihin 4 %. Jatkuvan sopimuksiin perustuvan laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 89 % (87 %).

Vuoden 2019 käyttökate eli EBITDA oli 7,155 miljoonaa euroa (4,796), eli 46 % liikevaihdosta (42 %). Liikevoitto oli 6,613 miljoonaa euroa (4,291), kasvua 54 % edellisvuodesta.

Tilikauden 2019 tulos oli 5,291 miljoonaa euroa (3,252), kasvua 63 %.

Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 145 (113).

Heinä-joulukuun 2019 yhteenveto

(vertailu Admicom Oyj -konserni 1.7.2018 – 31.12.2018)

Toisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 7,977 miljoonaa euroa (5,983), kasvua +33 % edellisvuodesta. Katsauskauden nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos toi kasvua +1 prosenttiyksikköä.

Toisen puolivuotiskauden käyttökate eli EBITDA oli 3,642 miljoonaa euroa (2,550) eli 46 % liikevaihdosta (43 %). Liikevoitto oli 3,385 miljoonaa euroa (2,302), kasvua 47 % edellisvuodesta.

Yhtiö järjesti marraskuussa henkilöstöannin, jossa yhtiö sai kymmeniä uusia henkilöstöomistajia ja uutta pääomaa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhteensä 2,017 miljoonaa euroa.

Yhtiö palkittiin vuosittain järjestettävässä European Small and Mid-Cap Awards -kilpailussa sarjassa Star of 2019 Brysselissä 12.11.2019.

Avainluvut

ADMICOM KONSERNI 1-12/

2019 1-12/

2018 Muutos

% 7-12/

2019 7-12/

2018 Muutos

% Liikevaihto, 1 000 euroa 15 641 11 456 37 % 7 977 5 983 33 % EBITDA, 1 000 euroa 7 155 4 796 49 % 3 642 2 550 43 % % liikevaihdosta 46 % 42 % 46 % 43 % Liikevoitto, 1 000 euroa 6 613 4 291 54 % 3 385 2 302 47 % % liikevaihdosta 42 % 37 % 42 % 38 % Tilikauden tulos, 1 000 euroa 5 291 3 252 63 % 2 710 1 853 46 % % liikevaihdosta 34 % 28 % 34 % 31 % Oman pääoman tuotto, % 38 % 45 % 39 % 36 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 48 % 59 % 48 % 44 % Omavaraisuusaste, % 81 % 82 % 81 % 82 % Nettovelkaantumisaste, % -100 % -95 % -100 % -95 % Osakekohtainen tulos, EPS € ** 1,09 0,68 0,56 0,38 Osakekohtainen tulos, EPS € (oikaistu*) ** 0,73 Taseen loppusumma, 1 000 euroa 20 147 13 776 20 147 13 776 Henkilöstömäärä jakson lopussa 145 113 145 113 Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 883 4 838 4 883 4 838 Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1000 kpl 4 860 4 579 4 860 4 838 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 4 845 4 795 4 853 4 838

Taulukossa ilmoitetut osakemäärät eivät sisällä omia osakkeita

* Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä jaksolla keskimäärin.

** Aiemmin vuoden 2018 osakekohtainen tulos on raportoitu 0,71 ja oikaistu osakekohtainen tulos 0,76. Aiemmin raportoiduissa luvuissa on käytetty jakajana tilikauden alun ja lopun keskiarvona laskettua osakemäärää. Nyt raportoiduissa luvuissa keskimääräinen osakemäärä on laskettu painotettuna.



Toimitusjohtaja Antti Seppä:

”Vuonna 2019 Admicomin kasvutarina jatkui vahvana liikevaihdon yltäessä 37 % kasvuun ja päätyen 15,6 miljoonaan euroon. Kannattavuutemme kipusi samalla 46 % EBITDA- eli käyttökatetasolle ollen 7,2 miljoonaa euroa . Orgaaninen kasvu on osa Admicomin DNA:ta, sillä viimeisten kymmenen vuoden keskiarvona on 41 % liikevaihdon kasvu per vuosi. Tämän mahdollistaa paitsi edelläkävijyys toiminnanohjausjärjestelmissä niin myös osaava ja yrittäjämäinen henkilöstömme. Saimme marraskuun henkilöstöannissa kymmeniä uusia henkilöstöomistajia ja uutta pääomaa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon noin kaksi miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 liikevaihdosta nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutoksen osuus oli noin 367 tuhatta euroa ja se auttoi kasvussa noin 3 prosenttiyksikköä. Merkittävin osa kasvusta tuli edelleen uusasiakkaista ja jakautui rakentamiseen 44 %, talotekniikkaan 35 %, teollisuuteen 17 % ja muihin toimialoihin 4 %. Rakennusalan suhdannemuutos ei näytä juuri hidastaneen uusmyyntiä mutta nykyasiakkaiden kasvun arvellaan taittuneen 2019 aikana. Tulevalle vuodelle myyntiä on organisoitu uudestaan niin, että suurimpiin konserniasiakkuuksiin nimettiin vastuuhenkilöt ja pienimpiä Adminet Lite -asiakkuuksia palvellaan yhdessä kumppanitilitoimistojen kanssa. Kumppaniverkoston rakentaminen on vielä alkuvaiheessa.

Vuonna 2019 kannattavuus eli EBITDA nousi 46 %:iin (42 %) päätyen 7,155 miljoonaan euroon (4,796). Henkilöstömäärämme kasvoi tasaisesti eri osastoilla. Kuluneena vuotena kehitimme lisää uusia toimialakohtaisia ominaisuuksia, lisäsimme taloushallinnon automatiikkaa ja käynnistimme myös tekoälyn hyödyntämiseen liittyvän AI-kehitystyön, jonka toivomme turvaavan edelläkävijyyttämme pitkällä tähtäimellä.”



Taloudellinen ohjeistus

Vuoden 2018 listautumisen yhteydessä kerroimme liikevaihdon kasvutavoitteeksi yli 30 % seuraaville kolmelle vuodelle. Pidämme tämän ohjeistuksen ennallaan vuodelle 2020. Kannattavuutta koskevaa ohjeistusta tarkensimme vuoden 2019 alussa 35–45 % käyttökate- eli EBITDA-tasolle. Pidämme tämän kannattavuusohjeistuksen ennallaan vuodelle 2020.

Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto koko tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019 oli 15,641 miljoonaa euroa (11,456). Tilikauden liikevaihtoon sisältyi asiakkailta laskutettuja tasausveloituksia yhteensä 1,089 miljoonaa euroa (0,722). Nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos oli siis 0,367 miljoonaa euroa ja tämän osuus koko vuoden kasvusta oli 3 prosenttiyksikköä.

Katsauskauden 1.7.2019 – 31.12.2019 liikevaihto oli 7,977 miljoonaa euroa (5,983). Liikevaihdon kasvu jatkui ennusteiden mukaisena toisella vuosipuolikkaalla, ollen 33 %. Toisen vuosipuolikkaan kohdalla sopimuslaskutuksen nettomuutos vaikutti kasvuun +1 prosenttiyksikköä. Liikevaihdon jakaumassa eri toimintojen kesken ei ole tapahtunut isoja muutoksia viime vuoteen verrattuna. SaaS-laskutuksen osuus vuoden 2019 liikevaihdosta oli 66 % (65 %), tilitoimistopalveluiden osuus 23 % (22 %), käyttöönoton ja konsultoinnin osuus 7 % (8 %) ja muut 4 % (5 %).

Konsernin koko vuoden käyttökate (EBITDA) oli 7,155 miljoonaa euroa eli 42 % liikevaihdosta (4,796, 38 %). Ilman vuonna 2019 laskutettujen tasausveloitusten vaikutusta, yhtiön käyttökate oli 6,066 miljoonaa euroa eli 42 % liikevaihdosta (4,074, 38 %). Jakson 1.7. – 31.12.2019 käyttökate kasvoi 43 % verrattuna vuoden 2018 vastaavaan jaksoon, ollen 3,643 miljoonaa euroa ja 46 % liikevaihdosta (2,550, 43 %).

Konsernin liikevoitto ajalta 1.1. – 31.12.2019 oli 6,613 miljoonaa euroa (4,291), kasvua viime vuoteen verrattuna tuli 54 %. Koko vuoden tilikauden tulos oli 5,291 miljoonaa euroa (3,252). Jaksolta 1.7. – 31.12.2019 liikevoitto oli 3,385 miljoonaa euroa (2,302) ja tilikauden tulos 2,710 miljoonaa euroa (1,853).



Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 20,147 miljoonaa euroa (13,776). Taseen likvidit rahavarat kasvoivat läpi vuoden, ja yhtiö keräsi marraskuussa järjestetyssä henkilöstöannissa uutta pääomaa 2,014 miljoonaa euroa. Taseen loppusummaa kasvattivat myös joulukuussa ennakkoon laskutettu liikevaihto 1,254 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernin ennakkoverot maksettiin pääsääntöisesti emoyhtiön kautta, verotettavan tulon jakautuessa vuoden lopussa lähes tasan tytär- ja emoyhtiön kesken, mikä vaikutti taseen loppusumman kasvuun. Edellä mainituista eristä huolimatta konsernin omavaraisuusaste oli 81 % (82 % vuonna 2018).

Koko vuoden aikana konsernin rahavarat kasvoivat 5,547 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan kassavirta oli erityisen vahvalla pohjalla, ollen +6,107 miljoonaa euroa (+4,010). Emoyhtiö maksoi helmikuussa 2019 osinkoja omistajilleen yhteensä 2,322 miljoonaa euroa sekä keräsi syksyllä järjestetyssä henkilöstöannissa 2,017 miljoonaa euroa lisää varoja, konsernin koko tilikauden rahoituksen rahavirran ollessa siis -0,305 miljoonaa euroa (+4,985).

Vuoden toisella puolikkaalla konsernin kassavirta jatkui positiivisena, liiketoiminnan rahavirran ollessa jaksolla 1.7. – 31.12.2019 yhteensä +2,517 miljoonaa euroa (+2,248). Lähes 80 % koko vuoden tuloverojen maksuista ajoittui vuoden toiselle puolikkaalle, joka näkyy olennaisena eränä liiketoiminnan kassavirrassa. Liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja jaksolla 1.7. – 31.12.2019 oli +3,510 miljoonaa euroa (+2,603). Kokonaisuudessaan konsernin rahavarat kasvoivat toisella vuosipuolikkaalla 4,342 miljoonaa euroa (+2,220).



Investoinnit ja poistot

Investointeihin konserni on käyttänyt varoja koko tilikaudella 255 tuhatta euroa, joka on 136 % enemmän kuin vertailukaudella (108). Myös investoinneista suurin osa ajoittui jaksolle 1.7.2019 – 31.12.2019 eli 193 tuhatta euroa. Yhtiö on tehnyt vuonna 2019 merkittäviä palvelinlaajennuksia, joka käsittää merkittävimmän osan koko tilikauden investoinneista. Tämän lisäksi yhtiö on tehnyt investointeja muihin kalustohankintoihin sekä lisenssimaksuihin. Yhtiö ei ole aktivoinut taseeseen tarkastelukaudella lainkaan omia tuotekehitysmenoja.

Tilikauden poistot olivat suuruudeltaan 0,541 miljoonaa euroa (0,505). Poistoista yli kolmasosa koostuu tuotekehitysmenojen poistoista, joiden osalta poistosuunnitelma päättyy vuonna 2022. Aineettomien oikeuksien poistojen osuus oli myös yli kolmasosa ja loput poistoista tuli koneiden ja kaluston sekä konserniliikearvon poistosta. Poistosuunnitelmissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Konsernin vuokravastuiden määrä kasvoi tilikauden aikana 2,563 miljoonaan euroon (2,369). Yhtiö laajensi tilikauden aikana toimitilojaan sekä Vantaalla että Jyväskylässä. Kaikki voimassa olevat vuokrasopimukset ovat Admicom Finland Oy:n nimissä. Konsernilla ei ole taseessa omistuskiinteistöjä.



Henkilöstö, johto ja hallinto

Koko konsernin henkilöstömäärä 31.12.2019 oli 145 henkilöä (31.12.2018 henkilöstömäärä oli 113) ja alkavia uusia työsuhteita oli alkuvuodelle 2020 kolme.

Admicomin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Kari Kalmukoski, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, palvelujohtaja Ari Aarniovuori ja 27.11.2019 alkaen myyntijohtajat Joni Haapamäki, Tuomas Numminen sekä Arttu Ruotsalainen. Johtoryhmän jäsenet vastaavat päätösten toimeenpanosta omissa organisaatioissaan sekä raportoivat johtoryhmälle vastuualueistaan.

Emoyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Häll ja varsinaisina jäseninä Pasi Aaltola, Simo Huvila, Timo Häll, Pekka Neittaanmäki, Antti Noronen, Simo Ratilainen sekä Jarmo Suonpää.

Yhtiön tilintarkastusyhteisö on KPMG OY AB, päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Riikka Maunula, KHT.



Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 31.12.2019 oli 4 885 775 osaketta (4 840 108) ja yhtiön osakepääoma oli vuoden lopussa 106 000 euroa. Admicom konsernin hallussa oli vuoden lopussa 2 520 omaa osaketta.

Admicom Oyj:n hallitus päätti 24.10.2019 järjestää suunnatun henkilöstöannin, jossa työntekijät merkitsivät 45 667 kpl (1 %) yhtiön uusia osakkeita. Osakkeen hinta oli 44,17 euroa perustuen syyskuun keskikurssiin vähennettynä -10 % verovapaalla alennuksella ja uutta pääomaa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 2,017 miljoonaa euroa. Osakkeisiin on sidottu lunastusrajoitus, joka on voimassa 6 kuukautta merkintäpäivästä.

Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj:n osakkeen kaupankäynti on ollut vilkasta läpi vuoden ja yhtiö nostettiin 1.7.2019 mukaan Nasdaq First North 25 Indexiin. Isoja blokkikauppoja tehtiin useita erityisesti hallintarekisteröityjen tahojen ostaessa osakkeita suurehkoilta henkilöstöomistajilta. Admicom Oyj:n osakkeen arvo vuoden lopussa oli 64,40 euroa ja markkina arvo noin 315 miljoonaa euroa.

Admicom Oyj:n osakkeen kehitys Osakevaihto kpl Arvo yht., eur Korkein, eur Alin, eur Keskih., eur Viimeisin, eur 2019 1 579 568 62 440 270 69,80 20,60 39,53 64,40 2018 572 015 9 302 073 24,74 10,00 16,26 20,60

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous myönsi 1.2.2019 hallitukselle valtuudet 31.1.2020 saakka päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista liittyen yrityskauppoihin (18 %) ja henkilöstöanteihin (2 %). Marraskuun henkilöstöannin jälkeen valtuutuksesta oli käytetty vain noin 1 % (45 667 kpl).

Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 869 tuhanteen kappaleeseen työntekijöiden omistamia emoyhtiön osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa. Nämä lunastusrajoitukset vapautuvat vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä 1 844 osakkeenomistajaa. Suurin osakkeenomistaja oli Matti Häll 37,7 % osuudella, minkä jälkeen suurimmat omistukset olivat hallintarekisteröity Nordeaan 16,1 % ja Svenska Enskilda Bankiiin (SEB) 6,2 %. Hallituksen ja johtoryhmän omistukset yhteensä vastasivat 49,1 % osakekannasta.



Varsinainen yhtiökokous

Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 1.2.2019. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkona 0,48 eur/osake, joka maksettiin omistajille 14.2.2019. Osingosta 0,44 eur/osake maksettiin edellisten tilikausien voittovaroista ja 0,04 eur/osake maksettiin yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiökokous päätti myös nostaa hallitusjäsenten määrän seitsemästä kahdeksaan nimittäen uusina jäseninä Pekka Neittaanmäen ja Simo Ratilaisen. Vanhoina jatkoivat Pasi Aaltola, Simo Huvila, Matti Häll, Timo Häll, Antti Noronen ja Jarmo Suonpää.

Yhtiökokous myönsi lisäksi hallitukselle valtuudet 31.1.2020 saakka päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista yrityskauppoihin (18 %) ja henkilöstöanteihin (2 %).

Hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2020.



Riskit ja epävarmuustekijät

Rakentamisen suhdannemuutokseen jyrkkyys vuonna 2020 näyttää Admicomin liiketoiminnan kannalta hallittavalta eikä sillä uskota olevan juuri vaikutusta myyntiin. Epävarmuutta tämä kuitenkin lisää ja nykyasiakkaiden tasauslaskutus voi laskea. Kilpailijakentässä etenkin pienemmät järjestelmät kiinnostavat asiakkaita helppokäyttöisyydellään ja saattavat hidastaa päätöksentekoa laajasta toiminnanohjausjärjestelmästä. Niiden keskinäinen integroitavuus sekä linkitys taloushallintoon ovat tällä hetkellä kuitenkin vielä haasteita. Kilpailevat isot toiminnanohjausjärjestelmät kehittyvät tasaisemmin.

Admicomin liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä voidaan nähdä:

teknologian tai tietoturvan kautta realisoituvat maineriskit

suurempien kilpailijoiden voimakkaat panostukset Admicomin ydinsegmentteihin (esim. yrityskaupat)

riskit immateriaalioikeuksiin tai henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen

asiakastoimialojen suhdanneherkkyys

Admicomin mahdollisiin omiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa.

Edellä mainittuja riskejä pienentääkseen yhtiö kehittää riskienhallinnan prosessejaan vuonna 2020, mittaa säännöllisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä ja seuraa aktiivisesti markkinoita sekä yritysjärjestelyitä.



Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilikauden 2019 tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.



Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.



Hallituksen esitys tilikauden voittoa koskien

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 14,902 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 5,413 miljoonaa euroa. Emoyhtiön hallitus esittää, että tilikauden 2019 voitosta jaetaan osinkona 0,72€ / osake eli yhteensä 3 517 758,00 euroa ja loput tilikauden tuloksesta (1 895 134,85 euroa) kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin. Osingon määrä on noin kaksi kolmasosaa konsernin tilikauden tuloksesta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

Admicom Oyj:n seuraava varsinainen yhtiökokous järjestetään 31.1.2020 Jyväskylän Paviljongissa klo 15:00. Yhtiö julkaisee Q1 neljännesvuositulostiedotteen 3.4.2020, puolivuotiskatsauksen 3.7.2020 ja Q3 neljännesvuositulostiedotteen 2.10.2020.

Yhtiö julkaisee konsernin vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 10.1.2020 klo 10 ja ne ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä luettavissa myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.admicom.fi/sijoittajille

Admicom Oyj

HALLITUS

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä

Toimitusjohtaja

antti.seppa@admicom.fi

+358 40 575 9709

Jenni Renko

Markkinointijohtaja

jenni.renko@admicom.fi

+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:



Oaklins Merasco Oy

puhelin: 09-6129 670





Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/





Konsernin tuloslaskelma

1 000 EUR 1-12/2019 1-12/2018 7-12/2019 7-12/2018 LIIKEVAIHTO 15 641 11 456 7 977 5 983 Liiketoiminnan muut tuotot 52 13 50 4 Materiaalit ja palvelut -540 -437 -270 -226 Henkilöstökulut -6 056 -4 734 -3 080 -2 422 Poistot ja arvonalentumiset -541 -505 -257 -248 Liiketoiminnan muut kulut -1 942 -1 502 -1 035 -789 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 6 613 4 291 3 385 2 302 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 18 15 10 15 Korkokulut ja muut rahoituskulut -3 -230 -3 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6 629 4 076 3 392 2 317 Tuloverot -1 338 -823 -683 -463 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 5 291 3 252 2 710 1 853

Konsernin tase

1 000 EUR 12/2019 12/2018 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 570 760 Aineettomat oikeudet 242 372 Muut aineettomat hyödykkeet 8 Konserniliikearvo 203 280 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 243 140 PYSYVÄT VASTAAVAT

YHTEENSÄ 1 265 1 552 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 13 15 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 798 1 285 Muut saamiset 71 46 Siirtosaamiset 679 103 Rahat ja pankkisaamiset 16 322 10 775 VAIHTUVAT VASTAAVAT

YHTEENSÄ 18 882 12 224 VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 147 13 776





1 000 EUR 12/2019 12/2018 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu vastaava pääoma 106 106 Muut rahastot 9 489 7 665 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 441 317 Tilikauden voitto/tappio 5 291 3 252 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 327 11 341 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 131 132 Muut velat 699 528 Siirtovelat 2 990 1 775 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 821 2 435 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 20 147 13 776

Oman pääoman muutokset

1 000 EUR 1-12/2019 1-12/2018 SIDOTTU OMA PÄÄOMA Osakepääoma 106 106 SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. 106 106 VAPAA OMA PÄÄOMA Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto tilikauden alussa 7 665 2 676 Listautumisanti 4 989 Varojen jako SVOP -rahastosta -194 Henkilöstöanti 2 017 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 9 489 7 665 Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa 3 570 321 Omien osakkeiden hankinta -4 Osingonjako -2 129 Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa 1 441 317 Tilikauden voitto / tappio 5 291 3 252 VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. 16 221 11 235 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 327 11 341

Konsernin rahoituslaskelma

1 000 EUR 1-12/2019 1-12/2018 7-12/2019 7-12/2018 Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen

tilinpäätössiirtoja ja veroja 6 629 4 076 3 392 2 317 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 541 505 257 248 Rahoitustuotot ja -kulut -15 215 -7 -15 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 155 4 796 3 642 2 550



Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -541 -1 039 -184 -992 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) 2 -6 8 -2 Lyhytaikaisten korottomien

velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 758 1 243 43 1 046 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7 373 4 994 3 510 2 603 Maksetut korot ja rahoituskulut -3 -230 -3 Saadut korot liiketoiminnasta 18 15 18 15 Maksetut välittömät verot -1 282 -769 -1 008 -369 Liiketoiminnan rahavirta (A) 6 107 4 010 2 517 2 248 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin -255 -108 -193 -29 Investointien rahavirta (B) -255 -108 -193 -29 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen oman pääoman lisäys 2 017 4 989 2 017 Omien osakkeiden hankkiminen -4 Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 322 Rahoituksen rahavirta (C) -305 4 985 2 017 Rahavarojen muutos (A+B+C)

lisäys (+) / vähennys (-) 5 547 8 887 4 342 2 220 Rahavarat tilikauden alussa 10 775 1 888 11 980 8 555 Rahavarat tilikauden lopussa 16 322 10 775 16 322 10 775 Rahavarojen muutos 5 547 8 887 4 342 2 220

Konsernin vastuut

1 000 EUR 12/2019 12/2018 Toimitilojen vuokravastuut Vuokravastuut 2 500 2 328 Vuokravakuustilit 63 41 Yhteensä 2 563 2 369

Laskentakaavat





Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset x 100 Oma pääoma Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos x 100 Oma pääoma keskimäärin + vähemmistöosuus Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut x 100 Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin EBITDA, % liikevaihdosta = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100 Liikevaihto Liikevoitto, % liikevaihdosta = Liikevoitto x 100 Liikevaihto Osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos + vähemmistöosuus Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oik. osakekohtainen tulos, € = Tilikauden tulos + vähemmistöosuus + / - kertaluontoiset erät Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Liitteet