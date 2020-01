HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.1.2020 KLO 10.10

Huhtamäki on saattanut päätökseen Mohan Mutha Polytechin liiketoimintojen oston

Huhtamäki on saattanut päätökseen yksityisomisteisen joustopakkausvalmistaja Mohan Mutha Polytech Private Limitedin (MMPPL) liiketoimintojen oston Sri Cityssä, Andhra Pradeshin osavaltiossa, Intiassa. MMPPL:n palveluksessa on noin 160 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 9 milj. euroa. Velaton ostohinta oli noin 10 milj. euroa.

Liiketoiminta raportoidaan osana Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 10.1.2020 alkaen.

Lisätietoja:

Media: Katariina Hietaranta, johtaja, ulkoinen viestintä, puh. 010 686 7863

Sijoittajat: Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

