ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.1.2020 KLO 13.30



Arto Halonen on nimitetty Robitin operatiiviseksi johtajaksi (COO)



Robit Oyj on nimittänyt Arto Halosen (38) DI, KTM yhtiön operatiiviseksi johtajaksi (COO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään toukokuun alussa 2020.

Halonen siirtyy Robitille Metsolta, jossa hän on toiminut useissa eri johdon tehtävissä, viimeiseksi Vice President, Crushers, Aggregates Equipment Business Area -positiossa.

Toimitusjohtaja Tommi Lehtonen kommentoi: ”Toivotan Arton lämpimästi tervetulleeksi Robitiin.

Artolla on laaja kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja hän tuntee Robitin kaivos- ja urakointiliiketoiminta-alueen”.

ROBIT OYJ



Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 14 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com