Piippo Oyj

Yhtiötiedote – Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Saija Paasonen nimitetty Piippo Oyj:n talousjohtajaksi

Piippo Oyj Yhtiötiedote 10.1.2020 klo 15.25

Saija Paasonen (KTM) on nimitetty Piippo Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 13.1.2020 alkaen. Paasonen raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Jukka Keisaselle.

Paasonen on toiminut yli kahdenkymmenen vuoden ajan talouden monipuolisissa tehtävissä talous- ja yritysjärjestelykonsulttina, KHT-tilintarkastajana ja liiketoiminnan vetäjänä mm. Deloittella ja Arthur Andersenilla.

”Talousjohtajavalinnassa pidimme tärkeänä Paasosen vahvaa osaamista ja laajaa kokemusta, jotka tukevat Piippo Oyj:n uudistetun johtamis- ja raportointijärjestelmän käyttöönottoa ja jatkokehitystä, yhtiön kansainvälisiä kasvutavoitteita sekä seuraavia strategisia kehityshankkeita”, kertoo toimitusjohtaja Keisanen.

PIIPPO OYJ

Lisätietoja: Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. +358 43 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. +358 40 555 4727

www.piippo.fi

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalauslangat ja -verkot. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

