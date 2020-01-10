魁北克省拉瓦尔, Jan. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altasciences 宣布Paul Sidney加入其合规与法规事务团队，担任高级总监。Paul在Charles River Laboratories工作的丰富经验，加上他直接参与各种关键监管计划的经验，使他在药物开发领域的的制药公司、CRO和监管代表中受到高度赞誉。

在Altasciences，Paul领导从临床前到临床研究针对公司所有服务的监管提案的制订。

Paul毕业于麦吉尔大学，是SQA（BASS、GLPSS和CSS）成员以及SQA加拿大地区分会（CCSQA）创始主席，在业界一直发挥着积极的作用。作为备受推崇的关键意见领袖，他经常在全球范围的会议以及学术和政府机构中就广泛的监管主题发表演讲。

“每个负责人都在Paul的领导下开始了自己的职业生涯，这证明了他成功地传授知识和培养人才的能力。在我们不断发展和扩展我们的监管提案和专业知识之时，Altasciences非常高兴和荣幸地欢迎Paul加入我们的团队，” Altasciences合规与法规事务副总裁David Grégoire说。

关于Altasciences

Altasciences 是一家具有前瞻思维的中等规模合同研究组织，为各种规模的制药公司和生物技术公司的临床前和早期临床研究提供行之有效并且灵活的方法，涉及先导成分候选药物遴选到概念的验证等环节。25多年以来，Altasciences深入到客户的项目中，帮助支持建立在更有经验、更快且更全面的早期药物开发决策。Altasciences的全套服务解决方案包括临床前安全性测试、临床药理学、生物分析、程序管理、医学写作、生物统计学和数据管理，所有这些都可以根据特定合同伙伴的要求进行定制。Altasciences… 帮助申办者更快地得到更好的药物送给需要的人。

联系方式：

Julie-Ann Cabana

Altasciences

913 304-4505

jcabana@altasciences.com