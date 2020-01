HONG KONG, Jan. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Untuk menyambut Tahun Tikus, VistaJet, perusahaan penerbangan pribadi pertama dan satu-satunya di dunia, menghadirkan penerbangan ke Jepang sebagai bagian dari VistaJet World – portofolio lengkap dengan berbagai pengalaman perjalanan multitransit unik ke seluruh dunia.



Wisatawan di Asia dapat berpetualang ke Jepang yang merupakan salah satu tujuan wisata terpopuler tahun ini, saat Tahun Baru Imlek di bulan Januari.VistaJet dapat merancang rencana perjalanan unik dengan pengalaman khas Jepang yang paling eksklusif untuk menyegarkan pikiran, tubuh, dan jiwa Anda, seperti mengungkap rahasia olahraga Sumo di Tokyo, menikmati tenangnya pedesaan Karuizawa, memahami budaya geisha di Kyoto, hingga mengikuti tradisi kenegaraan di Oita.

Tokyo

Dengan VistaJet, Anda dapat memulai petualangan ke Jepang untuk bertemu para pegulat Sumo kelas dunia di Tokyo, dari berbagai belahan dunia dan setiap saat.Anda dapat mengobrol dengan juara Sumo tahun ini sambil makan malam, sekaligus mengetahui rahasia suksesnya dalam bidang olahraga khas Jepang ini, sebelum menyaksikannya beraksi di atas ring.Pelajari ilmu Samurai dengan mengikuti kelas adu pedang yang dipandu oleh koreografer Kill Bill, Tetsuro Shimaguchi.Pencinta kuliner dapat membangkitkan indera mereka dengan mengunjungi Pasar Ikan Tsukiji Tokyo di pagi hari, bersama seorang kepala koki yang akan memandu Anda untuk mencicipi beberapa makanan lezat terbaik di Jepang.

Karuizawa

Karuizawa adalah kota indah di dekat Tokyo yang dikelilingi oleh pegunungan menawan, sungai deras, dan desa memesona.Shishi-iwa House – hotel butik rancangan arsitek pemenang hadiah Pritzker, Shigeru Ban, akan menyambut pelanggan VistaJet dari tanggal 17 Januari hingga 17 Februari, dengan layanan khusus di suaka restoratif yang baru dibuka.Nikmati pengalaman mandi di air terjun Sengataki di tengah hutan sambil mencicipi minuman anggur khas Nagano, wiski khas Karuizawa, atau 10 jenis teh khas setempat.Bersiaplah untuk terpesona dengan koleksi seni Shishi-iwa House yang menawan, termasuk diantaranya adalah karya seni asli master Gutai Jepang dan seniman ekspresionis abstrak internasional seperti Jiro Yoshihara, Toshimitsu Imai, Zao Wou-Ki, dan Günther Förg.

Kyoto

Di kota pusat kebudayaan Jepang ini Anda dapat mengunjungi perajin tekstil terbaik dari Nishijin untuk melihat proses dan teknik pembuatan kimono yang sudah ada sejak lebih dari 1.200 tahun yang lalu.Ikuti santap malam dan upacara ala geisha bersama dengan master teh dan dupa di Maruyama-koen, taman tertua di Kyoto yang terkenal dengan deretan pohon sakura.

Oita

Telusuri jalur terpencil di timur laut pulau Kyushu untuk menemukan Oita, kota yang memiliki mata air panas terbanyak di Jepang.Mata air panas merupakan bagian dari budaya tradisional dan diwujudkan dalam berbagai festival panen setempat.Bergabung dengan penduduk setempat untuk menanam padi di sawah sambil menyanyikan lagu daerah turun-temurun, lalu tonton pertunjukan Kagura, tarian teater kuno yang ditujukan untuk para dewa.

“Jepang merupakan salah satu tujuan wisata terpopuler bagi pelanggan di Asia dalam beberapa tahun terakhir, terutama wisatawan dari Tiongkok.Pertumbuhan tahunan pasar Tiongkok dan Jepang berkembang sebesar dua kali lipat pada kuartal ketiga 2019, sehingga VistaJet World menghadirkan pengalaman istimewa ke Jepang bagi wisatawan yang ingin berlibur di Tahun Baru Imlek,” kata Ian Moore, Chief Commercial Officer VistaJet.

“Anggota VistaJet menjamin ketersediaan pesawat selama musim puncak liburan, dan dengan hanya membayar sejumlah jam terbang, pelanggan dapat mengakses berbagai pengalaman pribadi yang paling menakjubkan di dunia, sambil menikmati layanan terbaik dari VistaJet,” Moore menambahkan.

VistaJet World juga telah membuat perjalanan khusus yang tak kalah seru bagi para Anggotanya, mulai dari melacak jalur gerhana melintasi Gurun Atacama di Chili hingga tur eksklusif pembuatan minuman anggur di Argentina.Rasakan gejolak India yang meriah, atau bergabung dengan kelompok safari anti perburuan liar di Afrika Selatan dan Madagaskar – rangkaian perjalanan spektakuler dari VistaJet World dilengkapi dengan layanan prapemesanan untuk petualangan paling pribadi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang VistaJet World, kunjungi https://www.vistajet.com/privateoffice

Tentang VistaJet

VistaJet adalah perusahaan penerbangan pribadi pertama dan satu-satunya di dunia.Dengan lebih dari 70 armada jet bisnis berwarna perak dan merah, VistaJet telah mengantarkan mitra dari berbagai perusahaan, instansi pemerintah, dan pribadi ke 187 negara, mencakup 96% wilayah dunia.Perusahaan yang berdiri pada tahun 2004 ini merupakan pelopor model bisnis inovatif dimana pelanggan dapat mengakses seluruh armada dengan hanya membayar sejumlah jam terbang mereka, serta bebas dari tanggung jawab dan risiko aset terkait kepemilikan pesawat.Keanggotaan Program khusus VistaJet menawarkan langganan prapemesanan jam terbang untuk jet berjarak tempuh menengah dan jauh, yang siap menerbangkan mereka kapan saja, ke mana saja.Pelanggan juga dapat meminta penerbangan Langsung satu kali melalui aplikasi pemesanan menyeluruh pertama dalam industri penerbangan, atau melalui tim global yang aktif 24/7.

VistaJet adalah bagian dari Vista Global Holding – grup penerbangan bisnis terkemuka dunia, mengintegrasikan portofolio unik perusahaan yang menawarkan solusi seringan aset untuk mencakup semua aspek utama penerbangan kelas bisnis.

Informasi dan berita lebih lanjut mengenai VistaJet tersedia di vistajet.com

VistaJet dan anak perusahaannya bukanlah maskapai penerbangan A.S. VistaJet Limited adalah maskapai penerbangan Eropa yang mengoperasikan pesawat terdaftar bernomor seri 9H, sesuai dengan Maltese Air Operator Certificate No. MT-17.VistaJet US Inc. dan VistaJet Online and Mobile Services Limited adalah pialang charter udara dan tidak mengoperasikan pesawat.Semua pesawat VistaJet yang dimiliki dan terdaftar di A.S. dioperasikan oleh maskapai udara berlisensi resmi A.S.

