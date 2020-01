Ehemalige Führungskraft von Celgene und Wyeth mit 30 Jahren globaler biopharmazeutischer Erfahrung tritt dem Unternehmen bei, während es sich auf die erste Einreichung eines Antrags auf eine Biologikalizenz (BLA) vorbereitet

LAUSANNE, Schweiz, Jan. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein auf die klinische Phase der Onkologie ausgerichtetes Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung und Kommerzialisierung hochwirksamer Antikörper-Medikamentenkonjugate (ADCs) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren leistet, gab heute die Ernennung von Joseph Camardo, MD, zum Head of Medical Affairs bekannt. Dr. Camardo wird Forschungs-, Aufklärungs- und Arztunterstützungsaktivitäten nach der Zulassung entwickeln und umsetzen, um eine optimale medizinische Wirkung von Loncastuximab-Tesirin (ADCT-402) für Patienten mit B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom zu gewährleisten.

„Wir freuen uns sehr, Joe im Senior Management Team von ADC Therapeutics begrüßen zu dürfen, und freuen uns auf seine Führung und seine Erkenntnisse, während wir ein aufregendes neues Jahr beginnen, in dem wir der US-amerikanischen Food and Drug Administration einen BLA für Loncastuximab-Tesirin vorlegen, Startbereitschaftsaktivitäten durchführen und unsere Pipeline neuartiger ADCs weiter vorantreiben werden“, sagte Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics.

Dr. Camardo wechselt von der Celgene Corporation zu ADC Therapeutics. Bei Celgene war er zuletzt Senior Vice President von Celgene Global Health und davor als Senior Vice President of Global Medical Affairs and Corporate Medical Operations tätig. Vor seiner Zeit bei Celgene war Dr. Camardo Senior Vice President of Clinical Development and Medical Affairs am Forest Research Institute und verbrachte mehr als 20 Jahre bei Wyeth Research, bevor er von Pfizer abgeworben wurde. Bei Wyeth bekleidete er unter anderem die Rollen des Senior Vice President of Global Medical Affairs und Senior Vice President of Clinical Research and Development. Er überwachte die Entwicklung des allerersten zugelassenen Antikörper-Wirkstoffkonjugats Mylotarg™ (Gemtuzumab-Ozogamicin) für die akute myeloische Leukämie, die frühe Entwicklung von Besponsa® (Inotuzumab-Ozogamicin) für die akute lymphoblastische Leukämie, Torisel® (Temsirolimus) für Nierenzellkarzinom und andere Onkologie-Entwicklungsprogramme.

„Joes Expertise in jeder Phase der onkologischen Arzneimittelentwicklung, von der Forschung und Entwicklung bis hin zu globalen Produkteinführungen, und seine umfassende Erfahrung mit der Leitung medizinischer Vorgänge bei globalen Biopharmaunternehmen werden von hohem Wert für ADC Therapeutics sein“, sagte Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President und Chief Medical Officer von ADC Therapeutics.

„Die Therapien von ADC Therapeutics haben ein großes Potenzial für Patienten mit hämatologischem Krebs und soliden Tumoren“, sagte Dr. Camardo. „Ich freue mich, zum Erfolg des Unternehmens beizutragen, wenn wir die Entwicklung vorantreiben und uns auf die Kommerzialisierung neuartiger ADCs vorbereiten.“

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Biotechnologieunternehmen, das in der klinischen Phase der Onkologie tätig ist und Pionierarbeit bei der Entwicklung und Kommerzialisierung hochwirksamer und gezielter Antikörper-Medikamentenkonjugate (ADCs) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren leistet. Das Unternehmen entwickelt ADCs, indem es seine jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet und eine Pyrrolobenzodiazepin-(PBD)-Technologie der nächsten Generation einsetzt, an der ADC Therapeutics Eigentumsrechte für seine Ziele besitzt. Die strategische Zielauswahl für PBD-basierte ADCs und erhebliche Investitionen in die frühe klinische Entwicklung haben es ADC Therapeutics ermöglicht, eine tiefe klinische und Forschungspipeline von Therapien zur Behandlung von hämatologischen und soliden Tumorkrebsen mit hohem unerfülltem Bedarf aufzubauen. Das Unternehmen verfügt über mehrere PBD-basierte ADCs in laufenden klinischen Studien in den USA und Europa, die von erstmals am Menschen durchgeführten klinischen Studien bis hin zu entscheidenden Phase-2-Studien reichen, und zahlreiche präklinische ADCs befinden sich in der Entwicklung. Loncastuximab-Tesirin (früher ADCT-402 genannt), der führende Produktkandidat des Unternehmens, hat bei einer breiten Population von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom, Mantelzelllymphom und follikularem Lymphom eine signifikante klinische Aktivität mit einem einzigen Wirkstoff gezeigt. ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin), der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, hat klinische Aktivität bei stark vorbehandelten Patienten mit Hodgkin-Lymphom nachgewiesen und hat, basierend auf seinem Mechanismus, der auf CD25 / regulatorische T-Zellen abzielt, auch Potenzial für die Behandlung von soliden Tumoren. ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Geschäftsstellen in London, San Francisco und New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/ .

