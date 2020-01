L'ancien responsable de Celgene et Wyeth, possédant 30 années d'expérience biopharmaceutique à l'échelle mondiale, rejoint la société alors que celle-ci prépare sa première demande de licence biologique (Biologics License Application, BLA)



LAUSANNE, Suisse, 10 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) extrêmement puissants destinés aux patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui la nomination de Joseph Camardo, MD, au poste de Directeur des affaires médicales. Le Dr Camardo développera et mettra en œuvre des activités de recherche, d'éducation et d'aide aux médecins après approbation, afin d'assurer un impact médical optimal pour le loncastuximab tesirine (ADCT-402) chez les patients atteints d'un lymphome non hodgkinien à cellules B.



« Nous nous réjouissons d'accueillir Joe dans l'équipe de la haute direction d'ADC Therapeutics et nous sommes impatients de profiter de son leadership et de ses perspectives pour débuter une année palpitante, au cours de laquelle nous soumettrons une BLA (demande de licence biologique) à la Food and Drug Administration des États-Unis pour le loncastuximab tesirine, conduirons des activités de préparation au lancement et poursuivrons l'avancée de nos nouveaux ADC en cours de développement », a déclaré Chris Martin, Président-directeur général d'ADC Therapeutics.

Le Dr Camardo rejoint ADC Therapeutics en quittant Celgene Corporation, où il était le plus récemment Vice-président sénior de Celgene Global Health après avoir été Vice-président sénior des opérations médicales d'entreprise et des affaires médicales au niveau mondial. Avant Celgene, le Dr Camardo était Vice-président sénior du développement clinique et des affaires médicales au Forest Research Institute et a passé plus de 20 ans chez Wyeth Research avant son acquisition par Pfizer. Chez Wyeth, il a notamment occupé des fonctions de Vice-président sénior des affaires médicales mondiales et de Vice-président sénior du développement et de la recherche cliniques. Il a supervisé le développement du tout premier conjugué anticorps-médicament approuvé, Mylotarg™ (gemtuzumab ozogamicine) pour la leucémie aiguë myéloïde, le développement initial de Besponsa® (inotuzumab ozogamicine) pour la leucémie aiguë lymphoblastique, Torisel® (temsirolimus) pour le carcinome des cellules rénales et d'autres programmes de développement dans le domaine de l'oncologie.

« L'expertise de Joe à chaque étape du développement de médicaments oncologiques, de la R&D aux lancements de produits mondiaux, ainsi que son expérience étendue à la tête de la fonction des affaires médicales pour des sociétés biopharmaceutiques mondiales, joueront un rôle essentiel chez ADC Therapeutics », a déclaré Jay Feingold, MD, PhD, Vice-président sénior et Directeur médical chez ADC Therapeutics.

« Les thérapies d'ADC Therapeutics présentent un excellent potentiel pour les patients souffrant de cancers hématologiques et de tumeurs solides », a déclaré le Dr Camardo. « Je me réjouis de contribuer à la réussite de l'entreprise pour faire avancer le développement et préparer la commercialisation de nouveaux ADC. »

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides. La Société développe des ADC en appliquant ses décennies d'expérience dans ce domaine et en utilisant la technologie de pyrrolobenzodiazépine (PBD) nouvelle génération dont ADC Therapeutics détient les droits de propriété pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et les investissements substantiels consentis dans le développement clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics d'élaborer un pipeline de recherche et clinique approfondi de thérapies visant le traitement des cancers hématologiques et à tumeurs solides pour lesquels d'importants besoins demeurent non satisfaits. La Société étudie plusieurs ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, variant du premier essai chez l'humain à la phase pivot 2 aux États-Unis et en Europe, et elle dispose également d'un riche pipeline d'ADC précliniques en cours de développement. Le loncastuximab tesirine (anciennement ADCT-402), principal produit candidat de la Société, a démontré une activité clinique significative en monothérapie chez une large population de patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B, en rechute ou réfractaires, de lymphome à cellules du manteau et de lymphome folliculaire, y compris les patients difficiles à traiter. L'ADCT-301 (camidanlumab tesirine), deuxième produit candidat de la Société, a démontré une activité clinique chez des patients lourdement pré-traités atteints de lymphome hodgkinien et, sur la base de son mécanisme ciblant les lymphocytes T régulateurs / CD25, a également du potentiel pour le traitement des tumeurs solides. Le siège social d'ADC Therapeutics est situé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et l'entreprise opère à Londres, dans la région de la baie de San Francisco, ainsi que dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://adctherapeutics.com/ .

