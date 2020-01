Chiffre d’affaires 2019

CA (M€) 2019 2018 1er trimestre 7,9 9,0 2e trimestre 7,7 9,1 3e trimestre 7,7 8,6 4e trimestre 9,0 9,2 Total CA annuel 32,2 36,0

Retour de la croissance au quatrième trimestre hors pôle industrie



Le chiffre d'affaires 2019 s’est établi à 32,2 M€ contre 36,0 M€ en 2018.

Au cours du quatrième trimestre, hors pôle Industrie, le Groupe a enregistré un niveau d’activité satisfaisant, à 9,0 M€. Le chiffre d’affaires du Groupe demeure pénalisé par le quasi-arrêt de l’activité du pôle Industrie consécutif à la perte par Itron, principal client de l’activité Industrie, de son contrat en Algérie.

Hors pôle Industrie, la croissance du chiffre d’affaires s’est ainsi établie à +16% au cours du quatrième trimestre.

CA (M€) 2019 2018 Home Digital Life 22,8 24,4 Pôle Industrie 1,2 3,0 Digital Broadband 8,2 8,6 Total CA 2019 32,2 36,0

La bonne résilience de l’activité Home Digital Life et le recentrage sur une offre plus concentrée à fort contenu technologique de l’activité Digital Broadband permettent à ces deux activités d’être profitables.

La poursuite des mesures d’adaptation opérationnelles et de réduction des frais de siège/structure engagée par le Groupe devraient permettre de confirmer l’amélioration des résultats enregistrée au cours du premier semestre.

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la maison connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext (compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

