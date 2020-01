NEW YORK, Jan. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Radiaction („Radiaction“ oder „Unternehmen“) und InnovaHealth Partners, LP („InnovaHealth“) geben heute gemeinsam bekannt, dass InnovaHealth eine Wachstumsbeteiligung an Radiaction getätigt und eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft erworben hat.

Jonathan Yifat, Chief Executive Officer von Radiaction, sagte: „Die heutige Ankündigung bedeutet den nächsten Entwicklungsschritt für unser Unternehmen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit InnovaHealth, die es uns ermöglicht, unsere bahnbrechende Technologie in OPs für interventionelle Radiologie einzubringen. Wir sehen gespannt der Möglichkeit entgegen, unsere Vision – den Schutz von Gesundheitsdienstleistern, die täglich unter den Folgen der Strahlenexposition leiden – zu verwirklichen.“

Radiaction hat ein Robotersystem entwickelt, das die Strahlenbelastung für Ärzte und Techniker erheblich reduziert. Das System setzt automatisch eine Abschirmung von der C-Bogen-Einheit aus ein, die die Strahlung an der Quelle aufhält und so die Exposition von unzureichend geschütztem medizinischem Personal verhindert. Das System von Radiaction ist so konzipiert, dass es mit allen Arten von stationären C-Bogen-Bildgebungssystemen kompatibel ist und sich nahtlos in den klinischen Arbeitsablauf einfügt. Es gibt weltweit ungefähr 20.000 ortsfeste C-Bogen-Bildgebungseinheiten, die jedes Jahr bei Millionen von medizinischen Eingriffen eingesetzt werden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Tel Aviv.

Dr. Amir Belson, der Gründer von Radiaction, fügte hinzu: „Wir begrüßen das Team von InnovaHealth und freuen uns darauf, das Kapital, die strategischen Beziehungen und das klinische Netzwerk von InnovaHealth zu nutzen, um unser marktführendes Unternehmen weiter auszubauen.“

Dr. Ariella Golomb, Geschäftsführerin von InnovaHealth, sagte: „Wir sind vom Team von Radiaction und der innovativen Technologie des Unternehmens beeindruckt. Wir gehen davon aus, dass durch unsere Investition die kommerzielle Entwicklung von Radiaction erheblich beschleunigt und seine klinische Führungsposition ausgebaut wird, wobei der Schwerpunkt zunächst auf interventioneller Kardiologie und Elektrophysiologie liegt.“

Über InnovaHealth Partners

Das in New York (USA) ansässige Unternehmen InnovaHealth Partners, LP, ist die führende Wachstumsbeteiligungsgesellschaft im Bereich der Medizintechnik. Das Team von InnovaHealth verwaltet rund 200 Millionen US-Dollar und investiert seit über 100 Jahren im globalen Markt für Medizintechnik.

Kontakte:

Radiaction: Jonathan Yifat, CEO

E-Mail: jonathan@radiactionmedical.com