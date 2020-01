NEW YORK, 11 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Radiaction (« Radiaction » ou la « Société ») et InnovaHealth Partners, LP (« InnovaHealth ») ont annoncé ensemble aujourd'hui qu'InnovaHealth avait réalisé un placement en capital de croissance dans Radiaction et acquis une participation majoritaire dans la Société.

Jonathan Yifat, président-directeur général de Radiaction, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui représente la prochaine étape pour notre Société. Nous sommes enthousiasmés par notre partenariat avec InnovaHealth, qui nous permettra d'apporter notre technologie révolutionnaire aux suites interventionnelles. Nous sommes impatients de réaliser notre vision qui a pour but de protéger les prestataires de soins de santé qui souffrent quotidiennement des conséquences de l'exposition aux rayonnements. »

Radiaction a développé un système robotique qui réduit considérablement l'exposition des médecins et des techniciens aux rayonnements. Le système fonctionne en déployant automatiquement depuis l'unité à bras en C un bouclier qui capture le rayonnement à la source, empêchant ainsi l'exposition au personnel médical sous-protégé. Le système Radiaction est conçu pour être compatible avec tout type de système d'imagerie fixe à bras en C et s'intégrera de manière transparente dans le flux de travail clinique. Il existe environ 20 000 unités d'imagerie à bras en C fixes dans le monde, qui sont utilisées chaque année dans des millions de procédures médicales. Le siège de la Société se trouve à Tel Aviv, en Israël.

Le docteur Amir Belson, fondateur de Radiaction, a ajouté : « Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe d'InnovaHealth et nous sommes impatients de tirer parti du capital, des relations stratégiques et du réseau clinique d'InnovaHealth pour continuer à développer notre entreprise leader sur le marché. »

Le docteur Ariella Golomb, directrice générale d'InnovaHealth, a déclaré : « Nous sommes impressionnés par l'équipe de Radiaction et la technologie innovante de la Société. Nous nous attendons à ce que notre investissement accélère considérablement le développement commercial de Radiaction et élargisse son leadership clinique, en se concentrant initialement sur la cardiologie interventionnelle et l'électrophysiologie. »

À propos d'InnovaHealth Partners

Basée à New York, InnovaHealth Partners, LP est la principale société de capital-investissement axée sur la croissance des technologies médicales. L'équipe d'InnovaHealth gère près de 200 millions USD et compte plus de 100 ans d'expérience dans l'investissement sur le marché mondial des technologies médicales.

Contacts :

Radiaction : Jonathan Yifat, PDG

E-mail : jonathan@radiactionmedical.com