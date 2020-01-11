纽约, Jan. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Radiaction（以下称“Radiaction”或“公司”）和InnovaHealth Partners, LP（以下称“InnovaHealth”）今天联合宣布，InnovaHealth通过增长型股权投资，收购了公司的多数权益。

Radiaction首席执行官Jonathan Yifat表示 “今天的公告代表着我们公司发展的下一个阶段。对于与InnovaHealth的合作，我们感到很兴奋，这会让我们能够将我们改变游戏规则的技术带到介入程序。我们期待着实现我们的愿景——保护每天遭受辐射照射后果的医疗服务提供者。”

Radiaction开发出了机器人系统，极大减少了医生和技术人员的辐射照射。该系统通过自动部署C臂设备的防御件来运行，其捕获辐射源的辐射，从而保护防护不足的医务人员不会暴露于辐射。Radiaction系统可与任何类型的固定C臂成像系统兼容，并将无缝集成到临床工作流程中。全世界大约有20,000个固定C臂成像设备，每年用于数百万个医疗程序。公司总部位于以色列特拉维夫。

Radiaction创始人Amir Belson MD 补充道：“我们欢迎InnovaHealth团队，并期待利用InnovaHealth的资本、战略关系和临床网络继续打造我们的市场领先业务。”

InnovaHealth总经理Ariella Golomb MD表示， “我们对Radiaction团队和公司的创新技术印象深刻。”我们预计我们的投资将大大加快Radiaction的商业发展，扩大其临床领先地位，最初将重点放在介入心脏病学和电生理学上。

关于InnovaHealth Partners

总部位于纽约的InnovaHealth Partners, LP是领先的医疗技术成长私募股权公司。InnovaHealth团队的资金管理规模约2亿美元，在全球医疗技术市场拥有100多年的投资经验。

联系方式：

Radiaction：首席执行官，Jonathan Yifat，

电子邮箱： jonathan@radiactionmedical.com