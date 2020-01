紐約, Jan. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Radiaction(「Radiaction」或「公司」)及 InnovaHealth Partners, LP(「InnovaHealth」)今天與 Medevice Partners(「Medevice」)聯合宣佈 InnovaHealth 已對 Radiaction 進行增長股權投資,獲得公司的多數股權。

Radiaction 行政總裁 Jonathan Yifat 表示:「今天的公告標誌著本公司的下一個階段。我們對與 InnovaHealth 的合作感到興奮,這將有助我們把改變遊戲規則的技術引入干預套件。我們熱切期待實現公司的願景,即每天保護備受放射線照射影響的醫療保健供應者。」

Radiaction 開發了一個機械人系統,可大幅減低醫生和技術人員接觸的輻射。該系統透過自動部署來自 C 型臂單元的防護罩運作,以捕捉來源輻射,從而保障防護不足的醫務人員免接觸輻射。輻射系統旨在與任何類型的固定 C 型臂成像系統互相兼容,並將無縫整合至臨床工作流程中。目前全球大約有 20,000 個固定 C 型臂成像單元,每年用於數百萬個醫療程序中。公司總部位於以色列特拉維夫。

Radiaction 的創始人 Amir Belson MD 補充說:「我們熱切歡迎 InnovaHealth 團隊加入,並希望利用 InnovaHealth 的資金、策略關係和臨床網絡來繼續建立我們在市場上的領先業務。」

InnovaHealth 董事總經理 Ariella Golomb 博士說:「輻射團隊和公司的創新技術給我們留下了深刻印象。我們預計未來投資將顯著加速 Radiaction 的商業發展並促進其臨床領導地位,首要關注重點將是介入心臟科和電生理學。」

關於 InnovaHealth Partners

總部位於紐約的 InnovaHealth Partners, LP 是領先的專業醫療技術發展私募股權公司。InnovaHealth 團隊管理約 2 億美元,擁有超過 100 年的全球醫療技術市場投資經驗。

聯絡:

Radiaction:Jonathan Yifat,行政總裁

電郵: jonathan@radiactionmedical.com