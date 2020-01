Agenda financier 2020 : modification de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires



Paris – le 11 janvier 2020. Gaztransport & Technigaz (GTT), société d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage de gaz liquéfié, annonce que l’assemblée générale des actionnaires, initialement prévue le 19 mai 2020, est décalée au 2 juin 2020. Les dates de détachement et de paiement du solde du dividende seront publiées, comme chaque année, dans le communiqué des résultats annuels.

L’agenda financier pour 2020 est donc le suivant :

Publication des résultats annuels 2019 : 27 février 2020 (après clôture)

Publication du point sur l'activité du 1 er trimestre 2020 : 17 avril 2020 (après clôture)

trimestre 2020 : 17 avril 2020 (après clôture) Assemblée générale des actionnaires : 2 juin 2020

Publication des résultats semestriels 2020 : 29 juillet 2020 (après clôture)

Publication du point sur l’activité du 3ème trimestre 2020 : 28 octobre 2020 (après clôture)





Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

