德克薩斯州奧斯丁, Jan. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi Alliance® 公佈超過 50,000 種 Wi-Fi CERTIFIED™ 產品 ，這些產品可提供最安全和跨平台兼容的 Wi-Fi®。 Wi-Fi Alliance 的 Wi-Fi CERTIFIED 將可相互兼容並提供穩定可靠的 Wi-Fi 體驗的不同品牌 Wi-Fi 產品加以區分。Wi-Fi CERTIFIED 是國際認可的 認證標誌 ，用於認證消費者滿意度最高的路由器、電視、智能手機、可穿戴裝置和智能家電等產品。 全新動畫著重介紹 Wi-Fi CERTIFIED 在當今及將來 Wi-Fi 產品於家居、醫療保健、汽車和企業環境中的重要價值。

Wakefield Research 最近進行的一項民意調查顯示，超過一半的受訪者將五台以上的裝置連接到家庭網絡，平均同時連接了四個不同的品牌。這些 Wi-Fi 用戶通常會移動存取點位置，並升級到最新技術或重新啟動網絡存取點，以嘗試改善不同裝置的兼容性。Wi-Fi Alliance 強調，儘管其中一些方法可能行之有效，但是購買 Wi-Fi CERTIFIED 產品則是使用戶確信其不同裝置可以兼容並提供最佳體驗的最可靠方法。了解 Wi-Fi CERTIFIED 的好處後：

超過八成受訪者表示，在選購最新一代的 Wi-Fi 時，相較於非認證產品，會優先考慮 Wi-Fi CERTIFIED 6™。

超過六成受訪者甚至願意支付更高的價格選購 Wi-Fi CERTIFIED 認證的產品。

Wi-Fi 聯盟主席兼行政總裁 Edgar Figueroa 表示：「Wi-Fi Alliance 致力於確保 Wi-Fi 裝置和網絡為用戶提供他們所期望的兼容性、安全性和可靠性。Wi-Fi CERTIFIED 裝置的好處是通過嚴格的測試確保產品符合最高的 Wi-Fi 標準，並將這些產品和網絡識別開來。」

保護 Wi-Fi 用戶是 Wi-Fi CERTIFIED 的核心。隨著安全形勢的發展，Wi-Fi 聯盟會定期更新 Wi-Fi CERTIFIED 要求，以解決無線安全和私隱挑戰。只有 Wi-Fi CERTIFIED 裝置才能保證使用最新的安全方法，包括最新一代的 Wi-Fi CERTIFIED WPA3 ™。Wi-Fi CERTIFIED 裝置通過為 Wi-Fi 用戶提供最先進的安全性，並在廣泛的 Wi-Fi 環境中提供強大的保護而脫穎而出。

Wi-Fi Alliance 是由 850 多家公司推動的成員驅動組織 ，這些公司正在推動全球 Wi-Fi 的採用並向行業提供 Wi-Fi CERTIFIED 計劃。華為、Lennar Ventures、LG、Panasonic、Samsung、Sony和豐田均是在 2019 年獲得最多 Wi-Fi 認證的公司。具有 Wi-Fi 認證的公司來自專門解決新型房屋建築、汽車、智能家居和消費電子產品問題的行業，足證各行各行均致力加強跨平台兼容性，為提供最佳的 Wi-Fi 利用及應用程式使用體驗奠定基礎。

關於 Wi-Fi Alliance®

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Wi-Fi Alliance ®是提供 Wi-Fi® 的全球公司網絡。我們的協作論壇成員來自整個 Wi-Fi 生態系統，共同的願景是將所有人和事連接起來，同時提供最佳的用戶體驗。自 2000 年， Wi-Fi Alliance 已 完成 50,000 多個 Wi-Fi 認證。 經 Wi-Fi CERTIFIED™ 認證的產品具備經認證的跨平台兼容性、向後兼容性及最高的行業標準安全保護措施。如今，Wi-Fi 在不斷擴展的各種應用程式中佔了一半以上的互聯網流量。Wi-Fi Alliance 繼續推動 Wi-Fi 的採用和發展，每天均有數十億人依賴Wi-Fi。

媒體聯絡：Andrea Torres

Wi-Fi Alliance Highwire 公關{

電郵：wi-fi@highwirepr.com

電話：+1-310-592-6341

方法論註釋：Wi-Fi Alliance 調查是由 Wakefield Research 於 2019 年 10 月 9 日至 10 月 16 日開展，並邀請來自一千個不同國家、年滿 18 歲的成年人透過電郵邀請和網上調查形式參加。已設置配額以確保數據可靠並能準確代表年滿 18 歲的美國成年人。

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