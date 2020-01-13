得克萨斯州奥斯汀, Jan. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过Wi-Fi Alliance® Wi-Fi CERTIFIED™ 认证的产品 已超过5000款，它们可提供最安全和最具互操作性的Wi-Fi®。 Wi-Fi Alliance的Wi-Fi CERTIFIED 认证跨品牌和产品类别中的Wi-Fi产品，将会让能够很好地协同工作并提供一致且可靠Wi-Fi体验的产品脱颖而出。Wi-Fi CERTIFIED是国际上公认的 认证标志 ，用于指定可带来最大消费者满意度的路由器、电视、智能手机、可穿戴设备和智能家电等产品。一则 新动画 突出了Wi-Fi CERTIFIED在当今和未来家、医疗保健、汽车和企业环境中对于Wi-Fi产品的价值。

Wakefield Research最近进行的一项民意调查显示，过半数的受访者将五台以上的设备连接到家庭网络，平均一次连接四个不同的品牌。同样还是这些Wi-Fi用户，他们通常会移动接入点位置，升级到最新技术或重新启动网络接入点，以尝试改善其不同设备协同工作的方式。Wi-Fi Alliance强调，尽管其中一些方法可能会成功，但是购买Wi-Fi CERTIFIED产品是使用户确信其设备可以进行互操作并提供最佳体验的最可靠的方法。在了解Wi-Fi CERTIFIED的好处后：

超过80％的受访者在购买最新一代Wi-Fi时，很可能会寻求Wi-Fi CERTIFIED 6™而非非认证产品。

超过60％的受访者甚至愿意为Wi-Fi CERTIFIED认证标志支付更多费用。

“Wi-Fi Alliance致力于确保Wi-Fi设备和网络为用户提供他们所期望的互操作性、安全性和可靠性”，Wi-Fi Alliance总裁兼首席执行官Edgar Figueroa表示。 “Wi-Fi CERTIFIED设备的好处是通过严格的测试以确保其满足最高的Wi-Fi标准，从而使这些产品和网络与众不同。”

保护Wi-Fi用户是Wi-Fi CERTIFIED的核心。随着安全形势的演变，Wi-Fi Alliance将定期更新Wi-Fi CERTIFIED要求来应对无线安全和隐私挑战。只有Wi-Fi CERTIFIED设备才能保证使用最新的安全方法——包括最新一代的 Wi-Fi CERTIFIED WPA3 ™。Wi-Fi CERTIFIED设备通过为Wi-Fi用户提供最先进的安全性并在广泛的Wi-Fi环境中提供强大的保护而脱颖而出。

Wi-Fi Alliance是由850多家公司组成的成员驱动组织 ，致力于推动全球Wi-Fi的应用并向行业提供Wi-Fi CERTIFIED计划。2019年，华为技术、Lennar Ventures、LG Electronics、松下公司、三星电子、索尼公司和丰田汽车公司都是获得最多Wi-Fi认证的公司。通过Wi-Fi认证的公司涵盖了新家居建筑、汽车、智能家居和消费电子产品，这表明范围广泛的行业都强调将互操作性作为Wi-Fi用例和应用提供最佳用户体验的基础。

关于Wi-Fi Alliance®

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Wi-Fi Alliance ®是能为您带来Wi-Fi®的全球公司网络。我们的合作论坛成员来自整个Wi-Fi生态系统并汇聚一堂，共同的愿景是将所有人和所有事物连接起来，同时提供最佳的用户体验。自2000年以来，Wi-Fi Alliance 已完成5万多项Wi-Fi认证。 Wi-Fi CERTIFIED™认证标志着经过验证的互操作性、向后兼容性和最高行业标准安全保护的产品。如今，Wi-Fi在不断扩展的各种应用中占据了互联网流量的一半以上。Wi-Fi Alliance将继续推动每天有数十亿人依赖的Wi-Fi的采用和发展。

媒体联系人：

Andrea Torres

Highwire PR for Wi-Fi Alliance

wi-fi@highwirepr.com

+1-310-592-6341

调查方法注释：Wi-Fi Alliance调查由Wakefield Research在2019年10月9日至10月16日之间，通过电子邮件邀请和在线调查对1000名18岁以上具有国家/地区代表性的成年人调查所得。 调查已设置配额以确保可靠和准确地代表18岁以上的美国成年人口。

与本公告相关的视频可以在以下网址获得：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/042ca4fa-6a29-4bf4-997a-04691391cf5b