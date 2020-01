AUSTIN, Texas, 13 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Wi-Fi Alliance® a maintenant dépassé le nombre de 50 000 produits labellisés Wi-Fi CERTIFIED™, qui offrent le Wi-Fi® le plus sécurisé et le plus interopérable. Le label Wi-Fi CERTIFIED de la Wi-Fi Alliance distingue, parmi les marques et les catégories de produits Wi-Fi, ceux qui fonctionnent bien ensemble et offrent une expérience Wi-Fi constante et fiable. Wi-Fi CERTIFIED est un label de qualité internationalement reconnu désignant des produits tels que routeurs, téléviseurs, smartphones, appareils portables et appareils intelligents qui offrent la plus grande satisfaction aux consommateurs. Une nouvelle animation met en évidence la valeur du label Wi-Fi CERTIFIED dans les domaines de la maison, de la santé, de l'automobile et de l'entreprise pour les produits Wi-Fi d'aujourd'hui et de demain.

Un récent sondage de Wakefield Research indique que plus de la moitié des personnes interrogées ont plus de cinq appareils connectés à leur réseau domestique, avec une moyenne de quatre marques différentes connectées simultanément. Très souvent, ces mêmes utilisateurs du Wi-Fi changent l'emplacement du point d'accès, effectuent une mise à niveau vers les dernières technologies ou redémarrent le point d'accès réseau dans le but d'améliorer la façon dont leurs divers appareils fonctionnent ensemble. La Wi-Fi Alliance souligne que si certaines de ces méthodes peuvent réussir, l'achat de produits labellisés Wi-Fi CERTIFIED est le moyen le plus fiable de donner aux utilisateurs l'assurance que leurs appareils interagiront et offriront la meilleure expérience. Après avoir compris les avantages du label Wi-Fi CERTIFIED :

Plus de 80 % des personnes interrogées sont susceptibles de choisir des produits labellisés Wi-Fi CERTIFIED 6™ plutôt que des produits non certifiés lors de l'achat de la dernière génération de produits Wi-Fi.

Plus de 60 % seraient même prêtes à payer plus cher pour des produits labellisés Wi-Fi CERTIFIED.

« La Wi-Fi Alliance s'engage à garantir que les appareils et réseaux Wi-Fi offrent aux utilisateurs l'interopérabilité, la sécurité et la fiabilité auxquelles ils s'attendent », a déclaré Edgar Figueroa, PDG de la Wi-Fi Alliance. « Les avantages des appareils labellisés Wi-Fi CERTIFIED distinguent ces produits et réseaux qui sont soumis à des tests rigoureux pour s'assurer qu'ils répondent aux normes Wi-Fi les plus élevées. »

La protection des utilisateurs du Wi-Fi est au cœur de la certification Wi-Fi CERTIFIED. À mesure que le paysage de la sécurité évolue, la Wi-Fi Alliance met régulièrement à jour les exigences de la certification Wi-Fi CERTIFIED afin de répondre aux défis de sécurité et de confidentialité des dispositifs sans fil. Seuls les appareils labellisés Wi-Fi CERTIFIED garantissent l'utilisation des plus récentes méthodes de sécurité, y compris la dernière génération Wi-Fi CERTIFIED WPA3 ™. Les dispositifs labellisés Wi-Fi CERTIFIED se distinguent en offrant une sécurité de pointe aux utilisateurs du Wi-Fi et en offrant de solides protections dans une large gamme d'environnements Wi-Fi.

La Wi-Fi Alliance est un consortium de plus de 850 entreprises qui promeuvent l'adoption mondiale du Wi-Fi et fournissent des programmes Wi-Fi CERTIFIED à l'industrie. Huawei Technologies, Lennar Ventures, LG Electronics, Panasonic Corporation, Samsung Electronics, Sony Corporation et Toyota Motor Corporation sont quelques-unes des entreprises ayant obtenu la certification Wi-Fi en 2019. La gamme d'entreprises certifiées Wi-Fi pour la construction de logements neufs, l'automobile, la maison intelligente et l'électronique grand public illustre le large éventail d'industries qui mettent l'accent sur l'interopérabilité comme base pour offrir la meilleure expérience utilisateur pour les cas d'utilisation et les applications Wi-Fi.

Note sur la méthodologie : L'enquête sur la Wi-Fi Alliance a été menée par Wakefield Research auprès de 1 000 adultes représentatifs au niveau national, âgés de 18 ans et plus, entre le 9 et le 16 octobre 2019, à l'aide d'une invitation par courrier électronique et d'une enquête en ligne. Des quotas ont été fixés pour assurer une représentation fiable et précise de la population adulte américaine âgée de 18 ans et plus.

Une vidéo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2ca42ef-a20e-452e-9ebd-b6c3c2fb8e0f