MONTRÉAL, 13 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec dévoile aujourd’hui le nom des 5 collectivités et 16 organisations reconnues lors de la 8e ronde de certification du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE . Au total depuis le début du programme, elles sont dorénavant 27 collectivités et 70 organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous.

« Vélo Québec félicite tous les candidats de cette huitième ronde, qui par leurs nombreuses actions, contribuent à créer et à consolider la culture vélo dans leur milieu. Nous profitons aussi de l’occasion pour reconnaitre les efforts investis par plusieurs collectivités et organisations qui ont procédé à un 2e dépôt de candidature lors de cette ronde. Ces collectivités et organisations ont toutes bonifié et renforcé leurs actions en faveur du vélo, méritant ainsi le renouvellement de leur certification, et ce, malgré des critères toujours plus exigeants et représentatifs des meilleures pratiques actuelles », affirme Suzanne Lareau, présidente-directrice générale à Vélo Québec.

COLLECTIVITÉS :



- Certification or :



Montréal

- Certification argent :



Gatineau



- Certification bronze :

Chelsea

Sorel-Tracy

- Mention honorable :



Boucherville

ORGANISATIONS :



- Certification or :

CorActive

Université Laval

- Certification argent :

Commission de la construction du Québec

Novartis Pharmaceutique Canada Inc.

Concordia University - Loyola Campus

Concordia University - SGW Campus

Université de Sherbrooke - Campus principal

- Certification bronze :

Collège Saint-Charles-Garnier

Novus Santé

Espace pour la vie

CBC/Radio-Canada

Université de Sherbrooke - Campus de la santé

Université de Sherbrooke - Campus de Longueuil

- Mention honorable :

Topring

L'Oréal Canada - Usine de Montréal

Université de Montréal - Campus de Laval

Notons que cette ronde voit aussi apparaître la première certification or au Québec pour le volet des collectivités. Montréal rejoint ainsi les villes de Toronto et d’Ottawa, également certifiées or.

La démarche de certification : un processus d’amélioration continue



Il existe 5 niveaux de certification : bronze, argent, or, platine, diamant. Les candidats qui ne satisfont pas les critères de certification, mais qui démontrent un engagement clair dans le développement d’une culture vélo reçoivent une mention honorable.

Pour en savoir plus sur la façon dont sont évaluées les candidatures, consultez cet article .



Les organisations et collectivités qui souhaitent s’engager dans la démarche VÉLOSYMPATHIQUE sont invitées à visiter le www.velosympathique.com . La prochaine date limite pour déposer une candidature est le 3 avril 2020.





À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s’inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté en Ontario par Share the Road Cycling Coalition en 2010.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un projet financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

