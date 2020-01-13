加利福尼亚州圣何塞, Jan. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的视频和显示处理创新方案供应商Pixelworks, Inc.（纳斯达克股票代码：PXLW）今日宣布已与OPPO集团签署一项多年期合作协议，采用Pixelworks最新的视觉处理器和软件解决方案，开发用于智能手机的高端显示系统。此次合作旨在利用Pixelworks的关键技术改善运动图像画质、色深和智能手机显示屏的清晰度，推动高刷新率显示屏的发展。



到2025年，亚洲移动运营商在5G领域的投资将达3700亿美元(其中的一半在中国)1。5G技术将使更多人能够通过智能手机得到优质的视频和游戏体验，也将提高消费者对移动设备画质的期待，届时，用户将专注于高端显示屏。为应对这一挑战，合作协议商定两家公司在与显示和视觉处理相关的一系列活动中密切合作，包括技术整合和支持、与云合作伙伴的内容优化以及产品路线图的长期合作。

Pixelworks总裁兼首席执行官Todd DeBonis说道：“我们很高兴能与OPPO这样的市场领导者合作提高新一代智能手机娱乐的质量。智能手机用户无论通过视频重温生活中的瞬间，还是通过电影或网游逃避现实，OPPO集团的设计创新与Pixelworks行业领先的视觉处理解决方案强强联手，都将把截然不同的大屏幕技术带给手机用户。”

OPPO供应链管理副总裁王文鹤说道：“我们很高兴能与Pixelworks密切合作，OPPO集团计划通过突破性的影像技术撼动手机行业，这些技术将重新定义智能手机的画质标准，提供流畅、逼真、沉浸式的视觉体验。”

两家公司预计，将于2020年上半年推出此次合作的新型手机。

关于Pixelworks

Pixelworks提供业界领先的内容创作、视频传输和显示处理解决方案和技术，在从影院到智能手机的所有屏幕上提供高度真实的视觉体验和卓越画质。该公司拥有20年的历史，为领先的消费电子产品、专业显示器和视频流媒体服务的供应商提供图像处理创新方案。Pixelworks总部位于加利福尼亚州圣何塞。如需了解更多信息，请访问公司官网www.pixelworks.com。

关于OPPO

OPPO是全球领先的智能手机品牌，致力于提供充满艺术和创新技术的产品。基于年轻、潮流、美丽的品牌元素，OPPO带给消费者美妙的数字生活体验。

敬请注意：Pixelworks以及Pixelworks标志是Pixelworks, Inc.的注册商标。

1来源：GSMA 2019年6月6日《2019年亚太地区移动经济报告》中显示了亚洲运营商在2018-2025年间的5G网络投资。

投资者联络人：

Brett L Perry

Shelton集团

电话：214-272-0070

电子邮箱：bperry@sheltongroup.com

媒体联络人：

Agnes Toan

Pixelworks, Inc.

电子邮箱：comms@pixelworks.com