BROSSARD, Québec, 13 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président de TruNet Québec Inc. est heureux d’annoncer la nomination de Madame Nancy NgWan au poste de directrice des opérations. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nancy sera responsable de la gestion quotidienne des activités. Elle travaillera en collaboration et soutiendra le réseau des partenaires d’affaires dans la grande région de Québec, pour s’assurer le bon fonctionnement des opérations tout en cherchant à améliorer l'expérience client.



Nous sommes convaincus que son expérience et ses compétences seront des atouts considérables pour TruNet Québec Inc.

TruNet s’assure que les entreprises commerciales de gestion immobilière ont accès aux logiciels, aux outils et aux processus de meilleure qualité, tout en minimisant la responsabilité et l’exposition aux risques. TruNet reconnaît à quel point il est fastidieux de gérer plusieurs fournisseurs et le travail de fond lorsque la stratégie et le développement de l’entreprise nécessitent une attention particulière.

Notre siège social étant au Québec et notre bureau régional en Ontario, nous pouvons offrir une gamme complète de services au niveau national relatifs à un large éventail de processus opérationnels.



Grâce à notre vaste réseau de plus de 200 prestataires de services entièrement assurés et agréés, nous pouvons fournir la solution parfaite pour répondre à vos besoins en matière d’élaboration des DP/soumissions, de négociation de contrat, de service de dépannage informatique, de facturation, de comptes fournisseurs, etc.



TruNet offre ses services à divers grands comptes nationaux, notamment :

Les principaux magasins à grande surface

Épiciers nationaux

Institutions financières

Clients des télécommunications

Grandes entreprises technologiques

Bâtiments gouvernementaux

Le président de TruNet, Frank Sinodinos, a déclaré : « Nous soulageons la gestion de plusieurs fournisseurs dans plusieurs secteurs de services. Nos clients apprécient le fait que nous relâchions la pression de leurs employés, puisque nous sommes les experts en matière de gestion des fournisseurs et de conformité et du contrôle de la qualité. »

TruNet gère le fardeau que représente le traitement des commandes, la tenue des comptes, l’analyse des programmes, la gestion des commandes, la gestion des conflits et le traitement des factures pour le compte de leurs clients. TruNet offre également les services de sélection, de gestion et d’audit de fournisseurs pour tous les besoins en services commerciaux extérieurs.



En plus de ses solutions à point de contact unique, TruNet continue à offrir un service après-vente à toute sa clientèle avec un personnel dédié effectuant des visites sur place et des suivis de service à la clientèle pour s’assurer que votre propriété reçoit toute l’attention qu’elle mérite.