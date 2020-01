COMMUNIQUE DE PRESSE

Nicolas Bohuon est nommé Senior Vice President Business Development de Cegedim

Boulogne-Billancourt, le 13 janvier 2020

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce la nomination de Nicolas Bohuon en tant que Senior Vice-President Business Development. Rattaché à la Direction Générale, il aura pour mission principale de favoriser les synergies commerciales entre les activités du Groupe et d’en accompagner le développement.

Âgé de 57 ans, Nicolas Bohuon dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans la communication liée au domaine de la santé, acquise au sein de différents grands groupes de presse et de communication dédiés à ce secteur. Il pourra aussi s’appuyer, pour la conduite de ses missions, sur sa bonne connaissance de l’écosystème de l’industrie pharmaceutique et de l’assurance santé.

Une connaissance large de l’écosystème de santé

Au cours de sa carrière, Nicolas Bohuon a été successivement Directeur des Opérations du Groupe Quotidien Santé (1991-1998) puis Président des magazines Le Généraliste et L’Officinal (1998-2000) avant de rejoindre le Groupe Vivendi Universal Publishing (2000-2003). En janvier 2003, il intègre le groupe Conseil Média Santé comme Directeur Général en charge de la stratégie du groupe et de la coordination des opérations des différentes activités.

Nicolas Bohuon rejoint en mai 2008 le comité de direction du groupe IMS comme Directeur général PR Editions et Directeur de la Communication. En février 2018, il rejoint le Groupe MNH en tant que Directeur du Développement de l’univers média et Directeur Général du Groupe Profession Santé.

Nicolas Bohuon est Président d’honneur de la Fédération Nationale de l’Information Médicale (FNIM) et chargé de cours à l’IEA Paris-Sorbonne. Il est titulaire d’une licence de droit, d‘une licence d’information et de communication, d’une maîtrise de Sciences Politiques et d’un DEA de Sciences de l’Information et de la Communication.

À propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

