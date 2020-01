Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2019



Grenoble, 13 janvier 2020. Au titre du contrat de liquidité confié par MARE NOSTRUM à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2019 :

3 597 actions,

31 740,11 €.

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre de ce contrat le 4/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

·50 000,00 €.

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S2 2019 ACHAT VENTE Nombre d'actions 15 11 Nombre de transactions 7 380 3 783 Montant en capitaux 37 040,30 € 18 780,41 €

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. Code ISIN : FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR









Annexe Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

ACHAT VENTE Date Quantité Prix moyen Capitaux en € Date Quantité Prix moyen Capitaux en €





04/12/2019 2 453 5,2600 12 902,78 05/12/2019 150 5,1200 768,00 05/12/2019 150 5,0600 759,00 06/12/2019 898 5,2400 4 705,52 06/12/2019 769 5,1400 3 952,66 09/12/2019 29 5,1900 150,51 09/12/2019 105 5,1000 535,50 13/12/2019 416 4,9800 2 071,68 11/12/2019 570 4,9200 2 804,40 16/12/2019 51 4,9200 250,92 12/12/2019 30 4,9400 148,20 17/12/2019 1 099 4,8200 5 297,18 13/12/2019 616 4,9500 3 049,20 18/12/2019 200 4,8300 966,00 16/12/2019 151 4,9000 739,90 20/12/2019 450 4,8700 2 191,50 17/12/2019 1 199 4,7700 5 719,23 23/12/2019 35 4,9000 171,50 18/12/2019 200 4,7600 952,00 24/12/2019 135 4,8800 658,80 19/12/2019 200 4,8300 966,00 31/12/2019 320 4,8400 1 548,80 20/12/2019 385 4,8100 1 851,85 23/12/2019 135 4,8500 654,75 24/12/2019 185 4,8300 893,55 31/12/2019 232 4,7900 1 111,28 Total 7 380 37 040,30 Total 3 783 18 780,41

