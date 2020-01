Bordeaux et Villers-les-Nancy, le 13 janvier 2020 - 18:00 (CET)

Communiqué de presse

MALTA INFORMATIQUE s’européanise

et s’implante en Belgique

MALTA INFORMATIQUE et la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, filiale du Groupe Pharmagest, se développent en Europe en rachetant les activités d’édition de logiciels pour maisons de repos et établissements spécialisés de la société belge CARE SOLUTIONS (filiale d’ARMONEA).

·L’activité concernée par cette opération concerne les équipes, les marques et les contrats d’équipement en logiciels Care Solutions de plus de 630 maisons de repos (équivalent EHPAD) en Belgique, sur les 1.540 établissements que compte le pays.

Signature concomitante d’un partenariat stratégique européen avec Colisée pour les accompagner dans l’équipement logiciel de tous leurs établissements.

MALTA INFORMATIQUE, filiale du Groupe Pharmagest (La Coopérative WELCOOP), poursuit son expansion en dehors du marché français avec la création de MALTA BELGIUM et le rachat des activités de l’éditeur de logiciels belge, CARE SOLUTIONS (filiale d’ARMONEA).

Cette opération lui ouvre les portes de plus de 630 maisons de repos en Belgique, sur les 1.540 maisons de retraite que compte le pays.

Fort de son succès dans l’Hexagone, MALTA INFORMATIQUE, qui porte la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (4 sociétés 19,27 M€ de CA en 2018 et 160 collaborateurs) du Groupe Pharmagest, concrétise le développement de son activité en Europe avec la création en décembre 2019 d’une filiale en Belgique : MALTA BELGIUM, basée à Charleroi et à Schelle.

Dans le cadre de son développement en Belgique, MALTA BELGIUM construit ses équipes et son offre avec les salariés et la suite de logiciels de CARE SOLUTIONS.

Complémentaire au logiciel TITAN, la suite Logiciels Care Solutions est très complète et répond parfaitement aux besoins des acteurs du marché des maisons de repos en Belgique.

Les équipes existantes (une trentaine de personnes) restent en place. Elles sont par ailleurs reconnues pour leur grande expertise technique.

Créé en 2001, CARE SOLUTIONS est une filiale du groupe belge ARMONEA détenu par Colisée, 4ème acteur européen d’accueil et de soins aux personnes âgées avec 238 établissements spécialisés, accueillant plus de 24.000 résidents.

Signature d’un partenariat stratégique avec Colisée

Concomitamment à l’acquisition des activités de CARE SOLUTIONS, MALTA INFORMATIQUE signe un partenariat stratégique avec Colisée.

Pour MALTA INFORMATIQUE, cet accord vise à accompagner Colisée dans l’équipement de sa gamme de logiciels TITAN pour tous ses établissements en Europe.

En effet, la capacité multilingues, multi-établissements et l’architecture innovante de la nouvelle solution TITAN WEB permettent un socle commun à l’ensemble des établissements de Colisée en Europe.

Au sujet de l’acquisition des activités de CARE SOLUTIONS, Grégoire DE ROTALIER, Président de MALTA INFORMATIQUE et Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest déclare : « La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux veut augmenter sa présence en Europe et l’acquisition de l’activité de CARE SOLUTIONS est une première étape très importante pour nous. Nous sommes très heureux d’accueillir Wim GIELEN, notre COO (Chief Operating Officer), et ses équipes. Ensemble, nous posons la première pierre de notre développement en Belgique. Les activités et le savoir-faire développés en Belgique par CARE SOLUTIONS complètent parfaitement notre portefeuille d’offres. Cette opération nous permet également d’intégrer une équipe talentueuse et de renforcer notre capacité d’innovation en Europe. »

A propos du partenariat stratégique, Christine JEANDEL, Présidente de Colisée, déclare : « Notre objectif est d’apporter des solutions pratiques, innovantes et efficaces pour le quotidien de nos personnels de santé qui accompagnent nos résidents dans tous nos établissements en France, Belgique, Espagne et Italie. Le partenariat que nous signons avec MALTA INFORMATIQUE au travers de sa solution TITAN, va dans ce sens et illustre les valeurs et la culture que nous partageons ensemble. Au-delà de la France, cela marque le début d’une collaboration internationale avec un acteur de référence que nous espérons longue et fructueuse. »

A propos de Colisée

Avec 16.000 collaborateurs, Colisée, acteur de référence européen, développe son expertise au service de l’accompagnement et des soins aux personnes âgées. Son réseau en France, Belgique, Espagne, Italie et Chine accueille plus de 24.000 résidents et patients en Etablissements Médicalisés et Résidences avec services. Colisée développe également des services à domicile. Il a pour actionnaire majoritaire IK Investment Partners.

A propos de MALTA INFORMATIQUE et de la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux du Groupe Pharmagest

MALTA INFORMATIQUE, filiale à 100% du Groupe Pharmagest, est spécialisée dans la conception et l’édition de logiciels destinés aux EHPAD (Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) et structures d’accueil de jour pour personnes âgées, marché porteur dont elle détient 28 % de parts de marché. Son application TITAN constitue la seule solution du marché capable de proposer un circuit du médicament complet pour EHPAD. Au 31 août 2019, MALTA INFORMATIQUE équipe 2.150 EHPAD.

MALTA INFORMATIQUE porte la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest. Avec ses filiales DICSIT INFORMATIQUE, AXIGATE et ICT, la Division est également présente sur le marché de l'hospitalisation à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des hôpitaux, des maisons et pôles de santé pluridisciplinaires.

La Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux équipe plus de 3.000 établissements avec une équipe de 160 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 19,27 M€ en 2018.

A propos du Groupe Pharmagest

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 43% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux (MALTA INFORMATIQUE), Solutions e-Santé et Fintech.

CONTACTS

MALTA INFORMATIQUE

Président et Directeur de la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest : Grégoire DE ROTALIER

Tél. +33 (0)5 57 35 19 25 - gregoire.derotalier@malta-informatique.fr

Groupe Pharmagest - Relations Analystes Investisseurs

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. +33 (0)3 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Groupe Pharmagest - Contact Presse

Isabelle APRILE

Tél. portable : +33 (0)6 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr

Groupe Colisée - Contact Presse

Marie-Gabrielle DE MARCHIS

Tél. portable : +33 (0)6 69 40 32 17 - mg.demarchis@nouvellesaison.com

