PITTSBURGH, 13 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un fournisseur mondial de solutions de connectivité, d'intégration et de commerce unifié pour les partenaires commerciaux, a annoncé aujourd'hui qu'il se positionnait dans la catégorie candidat du rapport IDC MarketScape pour les applications mondiales de gestion des informations sur les produits pour le commerce 2019-2020 .i

Le rapport IDC MarketScape indique que l'un des points forts de TrueCommerce est que le « Le gestionnaire de produit TrueCommerce s'appuie sur la plateforme de commerce Foundry de TrueCommerce ».

« TrueCommerce est honoré d'être positionné en tant que candidat par IDC MarketScape dans ce domaine qui est un nouvel ajout à notre plateforme Foundry », a déclaré le président de TrueCommerce, Ross Elliott. « Cela confirme que notre concept PIM est solide et promet de devenir un élément crucial de nos offres de commerce unifié. Les premiers projets pilotes ont été déployés et nos clients voient déjà des résultats positifs. »

IDC MarketScape recommande aux entreprises d'envisager TrueCommerce si elles « sont une marque nord-américaine ou un détaillant cherchant à élargir leurs canaux de distribution grâce à une offre SaaS. »

« Bien que nous soyons au début du cycle de vie de la maturation de notre solution Product Manager, l'expérience de la participation à l'étude IDC MarketScape a donné à TrueCommerce un excellent aperçu des éléments supplémentaires qui enrichiront notre feuille de route des produits à l'avenir », a ajouté M. Elliott.

TrueCommerce Foundry est un large éventail de services et d'applications de commerce unifié qui connecte les clients, les fournisseurs, les canaux et les systèmes. Cette plateforme révolutionne la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canal grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

La solution s’appuie sur le réseau de commerce mondial TrueCommerce, qui compte plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d’intégration des nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion courante des modifications de mappage et d’étiquetage spécifiques à chaque partenaire.

À propos d'IDC MarketScape :

Le modèle d'analyse des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs informatiques et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d’approvisionnement, en intégrant tout, de l’EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et marchés numériques, votre système commercial et les étapes suivantes. Pour rester en tête sur le marché mondial dynamique d’aujourd’hui, les entreprises doivent pouvoir exercer leurs activités dans de nombreuses directions différentes à la fois. Mais souvent, cela signifie avoir recours à trop de solutions et de montages. Depuis des décennies, TrueCommerce aide les entreprises à être plus connectées, mieux soutenues et mieux préparées pour l’avenir. C’est pourquoi des milliers d’entreprises, des startups aux entreprises du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : Faites des affaires tous azimuts

