13.01.2019

Intern viden

Værdiregulering af investeringsejendomme

På et bestyrelsesmøde i selskabet er det besluttet at opjustere værdien af selskabets ejendomme med 75 til 100 mio. DKK i forhold til tidligere meddelelser.

Selskabets resultat før skat og værdireguleringer forventes fortsat i den øvre del af intervallet på 62-76 mio. DKK.

Værdiregulering af investeringsejendomme forventes at udgøre mellem 120 og 150 mio. DKK for 2019.

Årets resultat før skat forventes at udgøre 180 til 225 mio. DKK.

Selskabet kvalitetssikrer egne vurderinger med eksterne tyske valuarrapporter, og der er fortsat stigende efterspørgsel efter segmenterne bolig-og kontorejendomme i Tyskland, og efterspørgsel efter investeringsejendomme i Hamborg, der medvirker til en yderligere værdiregulering.

Resultatet er ikke revideret.

Årsrapport 2019 offentliggøres den 25.marts 2020

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S blev børsnoteret i 2008 og ejer bolig, -kontor- og erhvervsejendomme i Nordtyskland, Kiel, Lübeck og Hamborg. Selskabet ejer 3.671 lejligheder og kontor-og erhvervsejendomme med et samlet areal på ca. 290.000 m2 i Nordtyskland. Den samlede balance er på over 2,9 mia. DKK og egenkapitalen udgør mere end 1 mia. DKK.

Med venlig hilsen

Prime Office A/S

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Kontakt: + 45 87 33 89

