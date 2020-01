VALCOURT, Québec, 13 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) dévoile la motoneige Summit 850 E-TEC Turbo, qui possède le tout premier moteur à deux temps turbocompressé au monde et qui a été conçu en usine1. Créée à partir des préférences des conducteurs, cette motoneige redéfinit la conduite en montagne et incarne l’obsession de la marque à procurer la meilleure expérience de conduite possible. Grâce à sa nouvelle technologie turbo novatrice, la motoneige Summit 850 E-TEC Turbo fournit constamment une puissance impressionnante, sans aucune perte, à des altitudes allant jusqu’à 2 400 mètres (8 000 pieds), ce qui n’a jamais été réalisé auparavant sur une motoneige deux-temps fabriquée en usine.



Ski-Doo a une fois de plus tiré parti de ses liens approfondis avec les motoneigistes afin d’offrir une expérience de niveau supérieur en montagne. Le moteur de la motoneige Summit 850 E-TEC Turbo offre toute la performance souhaitée par les motoneigistes sans les coûts et les inconvénients liés aux installations après-vente. Des années de recherche et de développement ont été consacrées à l’optimisation de la technologie, ce qui témoigne de l’engagement de BRP envers l’innovation de pointe et la performance visant à améliorer l’expérience du motoneigiste.

Ces derniers apprécieront la puissance, la facilité d’utilisation et la tranquillité d’esprit comme jamais auparavant. Les passionnés de neige profonde atteindront plus facilement les terrains situés à des niveaux plus élevés pour une randonnée incroyable dans la neige poudreuse. Les amateurs de terrains techniques auront la puissance supplémentaire dont ils ont besoin pour traverser les pentes et se faufiler entre les arbres alors qu’ils se défient eux-mêmes et poussent leurs habiletés plus loin, et ce, tout en dépassant leurs concurrents.

Une première technologique dans l’industrie

Les motoneigistes sont intrigués par les turbos depuis des années, mais les tracas et les coûts des installations après-vente, l’étalonnage, le carburant spécial, l’entretien et l’élimination de la garantie du fabricant ont empêché la plupart de modifier leur motoneige. Conçu et construit par Rotax, le moteur 850 E-TEC Turbo résout ces problèmes et offre une expérience de conduite puissante et harmonieuse, une garantie limitée du fabricant, presque aucun décalage de turbo et une réponse de l’accélérateur impressionnante.

Le Rotax 850 E-TEC Turbo est plus qu’un simple moteur. Il s’intègre parfaitement à la plate-forme REV-Gen4 tout en conservant la manipulation équilibrée légère et l’étalonnage parfait de la transmission à laquelle les conducteurs s’attendent des motoneiges Ski-Doo Summit.

La gamme complète de moteurs à deux temps E-TEC de BRP utilise une technologie à injection directe plus propre. Ils produisent moins d’émissions d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone que les moteurs à carburateur.

La motoneige Summit 850 E-TEC Turbo sera disponible dès cette semaine chez les concessionnaires Ski-Doo autorisés pour une livraison en Amérique du Nord. Pour plus d’information, visitez www.SkiDoo.com .

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 5,2 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte plus de 13 000 personnes ingénieuses et motivées.

