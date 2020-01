LEHDISTÖTIEDOTE

14.1.2020, klo 9:00

eQ Varainhoito Oy on 13.12.2019 allekirjoitetulla kaupalla ostanut Aurejärvi Varainhoito Oy:n Best Global Ideas - ja European Small & Mid Cap sijoitusrahastoihin liittyvän liiketoiminnan ja rahastot siirtyvät eQ Varainhoito Oy:n täysin omistaman eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiksi 14.2.2020 alkaen. Rahastojen salkunhoito siirtyy samassa yhteydessä eQ Varainhoito Oy:lle. Rahastojen nimet muuttuvat ja ovat jatkossa Sijoitusrahasto eQ Maailma ja Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö.

eQ Varainhoito hallinnoi yhteensä 11,2 miljardin euron asiakasvaroja. eQ Rahastoyhtiöllä on yhteensä 24 Suomeen rekisteröityä sijoitusrahastoa. Niiden kautta hoidettu varallisuus on yli 3 mrd euroa ja osuudenomistajia rahastoissa on yli 13 000. Rahastovalikoima kattaa aktiivisten korko- ja osakerahastojen lisäksi kansainväliset indeksirahastot sekä erittäin hyvin menestyneet kiinteistörahastot. Kokonaisuudessaan eQ Rahastoyhtiön rahastovalikoima palkittiin vuonna 2019 Morningstarin ”Paras Rahastotalo” –palkinnolla.

”Rahastojen liiketoiminnan osto vahvistaa entisestään eQ Varainhoidon tuotepalettia. Sijoittaminen pienyhtiöihin on jo pitkään ollut erikoisaluettamme kansainvälisesti: nyt hoitoomme siirtyvän eQ Eurooppa Pienyhtiö –rahaston lisäksi olemme hoitaneet Pohjoismaat Pienyhtiö- ja Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö –rahastoja. Olemme sijoittaneet pitkään globaaleille osakemarkkinoille, ja eQ Maailma -rahasto on erinomainen lisäys tuotepalettiimme” toteaa eQ Varainhoidon toimitusjohtaja Mikko Koskimies.

Niko Palonen siirtyy eQ:n palvelukseen

Aurejärvi Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Niko Palonen siirtyy kaupan yhteydessä eQ Varainhoito Oy:n palvelukseen. Palonen tulee entisestään vahvistamaan eQ Varainhoidon Myynti- ja Asiakkuudet –tiimiä.

Helsinki 14.1.2020

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, eQ Varainhoito Oy, +358 (9) 6817 8799,

mikko.koskimies@eQ.fi

