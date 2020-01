法國格勒諾布爾, Jan. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v 是 Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司暨全球影像處理解決方案創新者,公佈其新的 Emerald 36M,亦即 37.7 百萬像素影像感測器,專為需要高解析度和高速的工業及戶外困難應用量身打造。



Emerald 36M 以獨特方式結合了 6k 平方解析度和極佳的畫面播放速率,提供低雜訊、高量子效率以及寬廣的角度回應。這也提供優秀的影像品質,有利於大部分的艱困應用上的挑戰。感測器提供超高速和高速版本,在高解析度下分別提供 86fps 和 43fps。

感測器的設計可提供輕鬆的整合方式並與合乎成本效益的 FPGA 相容。這使用適合標準4/3 Four Thirds 光學的 µPGA 陶瓷包裝,讓這成為世界最高解析度全域快門感測器,以搭配這些小型化精巧的鏡片。此外,Emerald 36M 採用針腳相容的對針腳設計,在光學上與 Emerald 67M 相容,因此單一相機設計可能以提供多種等級的解析度和速度可能性等級。

Teledyne e2v 行銷經理 Marie-Charlotte Leclerc 表示:「我們很高興推出 Emerald 36M。正在尋求透過最佳檢查系統路徑改善精確性和輸送量的視覺系統設計者,都對這個感測器有興趣。 該傳感器已經引起視覺系統設計者的興趣,他們期望通過優化的檢查系統路徑來提高準確性和產出吞吐量。在廠區之外,Emerald 36M 也能監視更廣的視野,為航測製圖和安全性解決方案提供更高的自主性。」

目前可提供 Emerald 36M 的評估套件和樣本。

請至產品頁面或聯絡我們瞭解更多資訊。

如媒體需要採訪詢問,請聯絡:

Yuki.chan@teledyne.com | + 852 3679 3652

編輯注意事項:

Teledyne e2v 屬於 Teledyne Imaging 集團。其創新領導著健康照護、生命科學、太空、運輸、國防和安全性與工業市場的開發。Teledyne e2v 的獨特方式包括傾聽市場和客戶的應用困難,並與之合作,提供創新標準、半客製化或全客製化的影像處理解決方案,提升其系統價值。

如需更多資訊,請至 imaging.teledyne-e2v.com

Teledyne Imaging 是同屬 Teledyne Technologies [TDY] 旗下的尖端公司集團。Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司都單獨提供最佳的解決方案。同時,這些公司結合並發揮彼此的優勢,提供最深、最廣的影像以及全球的相關技術組合。從航太到工業檢查、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案,Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識,以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立,是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

如需更多資訊,請至 www.teledyneimaging.com

