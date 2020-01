法国格勒诺布尔, Jan. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v,Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出全新 Emerald 36M,这是一款 37.7 百万像素图像传感器,专为严苛要求高分辨率高速的工业和户外应用而设计。



Emerald 36M 独特地结合了 6k 平方分辨率和出色的帧速率,可提供低噪声、高量子效率和宽角响应。它还提供出色的图像质量,适用于最具挑战性的应用。该传感器具有超高速和高速版本,分别以全分辨率提供 86fps 和 43fps 帧速率。

该传感器旨在轻松集成并兼容高性价比的 FPGA。它采用符合标准 4/3 感光元件的陶瓷 µPGA 封装,是全球最高分辨率全局快门传感器,适合这些紧凑型镜头。此外,Emerald 36M 与 Emerald 67M 具有引脚对引脚兼容和光学兼容,因此单个相机设计就可以实现多种分辨率和速度等级。

Teledyne e2v 的市场经理 Marie-Charlotte Leclerc 说:“我们很高兴发布 Emerald 36M。该传感器已经引起视觉系统设计师的关注,他们期望通过优化的检测系统路径来提高准确性和吞吐量。除了工厂车间应用,Emerald 36M 可以实现视野更广阔的监控应用,并为航空测绘和安全解决方案提供更高的自主权。”

Emerald 36M 已可以提供评估套件和样品。

请访问产品页面或联系我们了解更多信息。

媒体咨询,请联系:

yuki.chan@teledyne.com | + 852 3679 3652

编者注:

Teledyne e2v 是 Teledyne Imaging 集团的一个组成部分。其创新引领了医疗保健、生命科学、太空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的优势包括倾听客户的市场和应用挑战,并与客户合作,提供创新的标准、半定制或全定制成像解决方案,为他们的系统带来更高的价值。

详细请浏览 imaging.teledyne-e2v.com。

Teledyne Imaging 是 Teledyne Technologies [TDY] 品牌旗下的领先公司。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体,可充分利用彼此的优势,提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面,提供全球客户支持和技术专业知识,可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

详细请浏览www.teledyneimaging.com

