|AUCTION DATE:
|JAN 14, 2020
|START DATE:
|JAN 15, 2020
|MATURITY DATE:
|JAN 22, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|363.4 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD JAN 15-22 2020: 438.4 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 75 BLN SEK FOR THE PERIOD JAN 15-22 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JAN 14 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 363.4 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 ON JAN 14, 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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