上海, Jan. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 和谐怡人的色彩组合能够提升空间感，也能营造明媚谐美的氛围意境。浅色的浴室家具，如缎面哑光石灰色或是亚麻纹理的饰面都是打造浴室舒适氛围的绝佳之选。以一抹饱和单色就可打造点睛之笔，比如核桃木材质的家具台面，不仅带来空间的有序，也提供装饰的空间，选配柔和的自然色系。XSquare浴室家具系列以缤纷色彩与多样材质的完美结合呈现多元选择。清晰利落的几何线条营造现代优雅气息，立体的铬金属边框更突显线条，成为该系列的设计特色。镜子与镜柜产品配备全新的开关设计，轻松调节光色。亮度大于300勒克斯时，光色可在2700 （暖光）至6500开尔文（冷光）之间自由调节。暖光打造自然怡人的氛围，展现浴室微妙细节中的精美。



Duravit——源于德国的高尚卫浴享受

Duravit成立于1817年，起源于德国黑森林霍恩贝格（Hornberg）的一个小型陶器制造厂，时至今日，已从一家手工作坊发展成为全球领军的卫浴设计制造商，在全球销售遍及超过130个国家，致力于原创设计、人性化科技和卓越品质的不懈创新，并与Philippe Starck，EOOS，Phoenix Design，sieger design，Kurt Merki Jr.，Christian Werner，Matteo Thun，Cecilie Manz等国际顶尖设计师持续合作，打造个性化的全方位卫浴解决方案；产品涵盖卫浴陶瓷、浴室家具、浴缸、淋浴底盘、按摩水疗系统、智能座便器、龙头水件、卫浴配件以及卫浴安装系统，致力于将“高尚卫浴享受”的理念传递到世界每一个角落。

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