GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 14.1.2020 KLO 12.00

Gofore tutkii mahdollisuutta luopua Ison-Britannian tytäryhtiöstä

Gofore on arvioinut vaihtoehtoja Ison-Britannian tytäryhtiön osalta. Heikkojen markkinanäkymien ja liiketoiminnan tappiollisuuden vuoksi Gofore tutkii mahdollisuutta luopua sen tytäryhtiön harjoittamasta liiketoiminnasta Isossa-Britanniassa. Tämä voi tarkoittaa tytäryhtiön toiminnan päättämistä. Tytäryhtiön liikevaihto kutistui vuoden 2019 aikana selvästi jääden noin 1,3 milj. euroon, joka vastaa noin kahta prosenttia Goforen liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1,07 milj. euroa ja jälkimmäisen 0,27 milj. euroa. Liiketoiminta on ollut kannattamatonta. Tytäryhtiössä työskentelee tällä hetkellä 14 työntekijää.

”Vuonna 2019 tytäryhtiölle asetetut liikevaihtotavoitteet eivät toteutuneet ja liikevaihdon supistuminen voimistui vuoden edetessä. Isossa-Britanniassa olemme keskittyneet pääasiassa kansainvälisiin tuotekehitysasiakkaisiin, joiden investoinnit ovat nyt selkeästi vähentyneet. Markkinanäkymät asiakaskunnassamme ovat heikot. Ketteränä yhtiönä meidän tulee reagoida yhtä lailla avautuviin uusiin mahdollisuuksiin kuin negatiiviseen kehitykseen kohdemarkkinoilla”, toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi.



Isossa-Britanniassa aloitetaan henkilöstöä koskeva konsultaatio liiketoiminnan mahdolliseen päättämiseen liittyen. Konsultaatio arvioidaan saatettavan päätökseen tammikuun 2020 aikana.



Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Gofore on kertonut Ison-Britannian liiketoiminnan tilanteesta 11.10.2019 julkaistussa syyskuun 2019 liiketoimintakatsauksessa.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210



