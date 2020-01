AMSTERDAM, the Netherlands, Jan. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) kondigt vandaag een technologische samenwerking en integratie-initiatieven aan met Celonis, marktleider in met AI-verrijkte Process Mining en Process Excellence software. Appian's low-code applicatieontwikkelingsplatform wordt verenigd met de krachtige process mining technologie van de Celonis Intelligent Business Cloud (IBC). De samenwerking bevordert de digitale bedrijfsprocestransformatie en de continue procesverbetering voor gezamenlijke klanten.



"Een nieuw tijdperk van continue verbetering is aangebroken. Het biedt de mogelijkheid om niet alleen gebruik te maken van process mining om tot de kern van procesprestaties te komen, maar ook om parallel low-code platformen te gebruiken om verbeteringen bijna real-time te realiseren", aldus Todd Lohr, Principal, Technology Enablement bij KPMG LLP. "Het verbinden van process mining, process management technologieën en dit beschikbaar stellen in een low-code context brengt een continue procesverbetering op hoge snelheid in het digitale tijdperk ".

Het Appian Platform is een leider in Gartner's 2019 Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) en in Gartner's 2019 Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites (iBPMS). Door de combinatie van ontwikkelingssnelheid en krachtige process management kan Appian tot 20 keer sneller high-impact bedrijfsapplicaties creëren en veranderen. Appian maakt het ook eenvoudig om kunstmatige intelligentie (AI) en Robotic Process Automation (RPA) te verwerken in elke applicatie.

Celonis levert significante waarde door bedrijven in staat te stellen inefficiënties te ontdekken in diverse operationele functies, bedrijfsprocessen in real-time te verbeteren en deze voortdurend te monitoren om optimale prestaties te garanderen.

"Appian en Celonis delen hun visie voor een wereld van flexibele, gestroomlijnde bedrijfsvoering die uitzonderlijke ervaringen oplevert voor klanten en medewerkers", zegt Marc Kinast, VP Partnerships bij Celonis. "Uitzonderlijke bedrijfservaringen komen voort uit goede bedrijfsprocessen die voortdurend geoptimaliseerd worden naarmate de omstandigheden veranderen. En dat is wat onze samenwerking met Appian gaat opleveren."

De integratie tussen de twee bedrijven stelt Celonis IBC-gebruikers in staat om naadloos aan te sluiten op Appian voor process mining binnen de Appian omgeving.

"Appian is het centrale orkestratieplatform voor de moderne workforce van personen, robots en AI-systemen", aldus Marc Wilson, Senior Vice President, Global Partnerships and Industries bij Appian. "Onze samenwerking met Celonis maakt het hele ecosysteem van menselijke en machinale bedrijfsprocessen beschikbaar voor het snel en eenvoudig lokaliseren van procesverbeteringen.”

Over Celonis

Celonis , leider in Process Mining en Process Excellence software, zet data om in inzichten en actie. De Celonis Intelligent Business Cloud stelt organisaties in staat om snel de operationele backbone van hun bedrijf te begrijpen en te verbeteren. Bedrijven over de hele wereld, waaronder Siemens, 3M, Airbus en Vodafone, vertrouwen op Celonis om actie te ondersteunen en veranderingen in bedrijfsprocessen aan te drijven. Dit resulteert in miljoenen euro’s aan kostenbesparingen en verbeterde klantervaringen. Het bedrijf is gevestigd in München en New York.

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com .