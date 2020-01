MONTRÉAL, 14 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre d'un engagement à réduire davantage son empreinte carbone, Delmar International Inc. ( www.delmarcargo.com ), un fournisseur de services logistiques de premier plan, a nommé Laura Corrales à titre de première responsable du développement durable de l'organisation. Ce nouveau poste a pour mandat d'élaborer, de mettre en œuvre et de promouvoir des programmes de développement durable pour les opérations en Amérique du Nord.



« Delmar continue de progresser dans la rationalisation et l'élimination de l'inefficacité et du gaspillage dans nos bureaux. Mais nous reconnaissons également que nous pouvons faire mieux. Ce n'est pas seulement une question de responsabilité d'entreprise; il s'agit de préserver la planète pour les générations à venir. L'embauche d'un responsable du développement durable est un pas de plus vers un avenir plus durable », a déclaré Robert Cutler, PDG de Delmar.

Mme Corrales possède de solides références, plus récemment en tant que chargée de compte et consultante en durabilité chez UPS, où elle a présenté un plan d'action de développement durable pour le siège social d'UPS. Ce plan indiquait comment évaluer et gérer les risques et les opportunités climatiques, en plus de comment produire des rapports à ce sujet. Détentrice d'une maîtrise en développement durable de l'Université Harvard et d'un diplôme en génie industriel de l'Université Javeriana à Bogota, en Colombie, Mme Corrales est bien préparée pour aider Delmar à atteindre ses objectifs verts à court et à long terme. Basée au siège social de Montréal, au Canada, elle relèvera directement du PDG.

À propos

Delmar International Inc. est un chef de file canadien privé dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement mondiale, avec 50 succursales dans 15 pays. L'offre de service de Delmar comprend : le fret international, les services douaniers, l'entreposage et la distribution (3PL), la gestion de la chaîne d'approvisionnement (4PL) et les services de consultation commerciale.

