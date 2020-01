TORONTO, 14 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crédit Mutuel Equity, le pôle regroupant les activités nord-américaines de Capital-Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe bancaire majeur en France, est fier d’annoncer son partenariat avec Highlight Motor Group (« HMG »), une entreprise de logistique, de transport et de services d’entreposage ontarienne dirigée par Kirk Kalinitchenko. En tant qu’actionnaire minoritaire influent, Crédit Mutuel Equity entend accompagner activement HMG dans la poursuite de sa croissance en Amérique du Nord, sur un marché très dynamique. Crédit Mutuel Equity a investi 55 millions de dollars en capital dans une opération à double vocation : patrimoniale d’abord pour l’actionnaire majoritaire, et destinée ensuite à financer un plan de développement ambitieux.



Un marché du transport clé au Canada

Au cours des dernières années, la croissance économique soutenue en Amérique du Nord a généré une hausse des échanges internationaux et une augmentation des flux de marchandises, faisant fortement progresser la demande de services de transports routiers par camion. À l’exception des acheminements par pipelines, 55 % de la valeur totale des marchandises exportées sont convoyées par la route au Canada.

Highlight Motor Group, une entreprise très performante

HMG se spécialise dans des créneaux de pointe tels que les transports sous température contrôlée ou de produits dangereux.

« Notre entreprise est en pleine croissance et nous accueillons à notre capital un actionnaire minoritaire de premier plan. Il était important pour nous de s’associer à un investisseur fiable, partageant notre vision à long terme, et ce partenariat nous permettra d’accélérer notre expansion en Amérique du Nord. Crédit Mutuel Equity a su mener ce projet avec une réelle compréhension de notre stratégie : servir le client en offrant une qualité irréprochable, tout en partageant la passion du métier avec la grande famille d’Highlight Motor », affirme Kirk Kalinitchenko, Président de Highlight Motor Group.

« Kirk a fondé HMG à l’âge de 25 ans et a fait ses débuts dans l’industrie du transport en tant que chauffeur/propriétaire-exploitant d’un unique camion. Son dévouement, son expérience de terrain et son leadership ont amené HMG à devenir au cours de la dernière décennie un acteur dominant sur le marché du transport et de la logistique en Amérique du Nord, avec la plus forte croissance au Canada selon le classement Profit 500 », explique David Dickel, directeur général de Crédit Mutuel Equity au Canada.

À propos de Highlight Motor Group

Highlight a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 120 millions de dollars en 2018, en progression constante, et bénéficie d’une flotte de plus de 430 tracteurs, récents et très bien équipés, et de près de 800 remorques galvanisées. La société est basée à Concord, en Ontario, et bénéficie également d’installations aux États-Unis (New-Jersey, Los Angeles et Chicago). Highlight témoigne d’une technologie de pointe dans la gestion de son parc (capteurs Cargo, surveillance de la pression des pneus, outil de tracking, etc.) afin d’optimiser les transits, tout en contrôlant les temps de conduite et en diminuant les risques d’accident.

www.highlightmotor.com

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity (anciennement CIC Capital) regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,0 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’au Canada, aux É.-U., en Allemagne et en Suisse.

Pour en savoir plus, visitez www.creditmutuelequity.com

Entreprise: Highlight Motor Group, représentée par Kirk Kalinitchenko et Eugene Netanel Souscripteur: CIC Capital Canada Inc., représenté par David Dickel et Léa Perge Conseil Acquéreur: WeirFoulds LLP (“WF”), Ryan Filson, John Pandell, Adrian Howard et Shawn English Conseil Vendeur: Miller Thomson LLP (“MT”), Kevin Refah, Robert Stewart, Max Spearn, Deven Rath, Eric Dufour et Erin Elias M&A: BDO Toronto, Ryan Farkas et Pras Kayilasanathan Due Diligence MNP, John Caggianiello, Samuel Latham et George Jimas