紐約、倫敦、香港及賓夕凡尼亞州巴拉辛德威, Jan. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是一家專門為另類資產投資公司提供綜合金融管理及財務組合解決方案的領先供應商，該公司很高興地宣布宣布私募市場資產管理公司 Hamilton Lane (NASDAQ：HLNE) 已成功落實和使用 Hazeltree Private Markets 的服務。



Hamilton Lane 透過增加利用科技術強化營運架構、支援成功投資所帶動的增長，以提升其作為中層辦公室的功能。Hazeltree Private Markets 專為集中資本活動、提高營運效率及控制而設，覆蓋現金餘額監控至資金催繳及分配活動。Hamilton Lane 與 Hazeltree 攜手合作，不但減少人手流程，並更有效地支援投資者不斷增長及增加的需求。

Hamilton Lane 董事總經理兼客戶服務部營運主管 Chris Corrao 表示：「隨著我們不斷發展，我們一直致力於利用科技，以更及時地處理客戶資料，並提升規模增加效率。」 「Hazeltree 展示了對我們特定需求的理解，並幫助我們把複雜的營運流程轉換為自動化解決方案。現在，我們可以不但可以總覽企業的資本活動、更可轉移現金、要求注入資金，並更有效地支援我們投資者的需求。」

Hazeltree 總裁兼行政總裁 Sameer Shalaby 表示：「私募股份財務總裁及營運總裁正在帶領公司向更具規模化、更有競爭力及更有效率的方向邁進。」 「私募市場公司一直運用科技，以採用具成本效益及可擴展的方式，來滿足投資者的需求。」

Hazeltree 以雲端為本的解決方案改變了另類投資公司管理資金活動的方式，讓公司能強化內部控制及風險管理之餘，更獲取額外價值，並提高營運效率。Hazeltree 專注於創新、連接性及自動化，幫助客戶達到卓越的營運效率及提升表現。



關於 Hazeltree

是一間財務管理解決方案的主要供應商，為對沖基金、私募市場、資產管理公司、基金管理人、保險公司、退休基金和企業提供強大且積極的效能提升和風險緩解能力，從營運中所得到的阿爾法系數、減少一系列流動性及融資風險，以及簡化營運過程。Hazeltree 結合了財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理及保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.hazeltree.com 。

關於 Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) 是領先的另類投資管理公司，為全球資深投資者提供創新的私募市場解決方案。在這28年來，該公司一直致力於私人市場投資，現在於北美、歐洲、亞太區、拉丁美洲及中東設有辦事處，並僱用約390名專業人士。截至2019年9月30日，Hamilton Lane 管理及監管約4,810億美元資產，其中包括大約660億美元全權委託資產及超過4,150億美元顧問資產。 Hamilton Lane 提供全面的投資產品及服務，使客戶能夠在全球和定制基礎上參與投資私募市場資產類別。若需要更詳細資料，請瀏覽︰ www.hamiltonlane.com 或於 Twitter 追蹤 Hamilton Lane︰@hamilton_lane。