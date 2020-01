Associant design moderne et élégance, sécurité et technologie intelligente, il est parfait pour votre vie urbaine



D’une taille idéale, entre l’emblématique Soul et le Sportage rebelle



Alimenté par un moteur efficace de 2,0 litres ou un moteur suralimenté à quatre cylindres de 1,6 litre



Traction intégrale en option



Un habitacle très bien équipé offrant une panoplie de technologies intelligentes pour rehausser votre expérience de conduite, ainsi qu’un niveau de

raffinement qui rappelle celui du Telluride



Modèle de base, bien équipé, offert à compter de seulement 22 995 $

MONTRÉAL, 14 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Raffiné et d’une taille idéale pour affronter tout ce que peut lui réserver le paysage canadien, des ruelles urbaines aux longues lignes droites des Prairies, le tout nouveau Seltos dynamise le segment des VUS d’entrée de gamme avec sa personnalité énergique, à l’image de l’esprit Kia. Véhicule utilitaire à l’attitude déterminée, le Seltos arrive au Canada avec son style moderne et son penchant pour l’aventure. Les citadins adoreront sa panoplie de caractéristiques de sécurité, alors que les aventuriers apprécieront son vaste espace de chargement, idéal pour les escapades de fin de semaine.

Conçu pour la vraie vie

Le Seltos, qui complète la solide gamme de VUS de Kia, s’inscrit entre les populaires modèles Soul et Sportage, et offre un habitacle de luxe à la fine pointe de la technologie, le choix entre deux moteurs parfaitement rodés et une traction intégrale en option. Entreprenez votre trajet bien au chaud grâce au système d’intelligence UVO qui vous permet de régler à l’avance la température intérieure de votre véhicule quand vous le démarrez avec l’application UVO. Quand on considère tout ce qu’il a à offrir, il est certain que le Seltos 2021 de Kia deviendra un concurrent redoutable dans le segment qui connaît la croissance la plus rapide au Canada dès sa mise en vente au printemps 2020. Le tout nouveau Seltos. Vraiment vous.

Caractéristiques de sécurité

La sécurité est notre priorité. C’est pourquoi le tout nouveau Seltos de Kia est muni d’une foule de technologies passives et actives pour vous garder en sécurité et connecté sur la route. Le détecteur de présence dans les angles morts vous garde à l’abri des choses que vous ne pouvez voir. Associé à l’alerte de trafic transversal arrière et à la caméra de recul, il contribue à réduire les angles morts à l’arrière pour stationner en toute sécurité.

Vous partez en expédition ou vous vous rendez simplement au travail? Le régulateur de vitesse intelligent s’adapte à la vitesse de la circulation en détectant la distance et la vitesse du véhicule qui vous précède. Il vous aide à rester en sécurité si des conditions de conduite imprévisibles surviennent en cours de route.

Technologie intelligente

Restez connecté grâce à de nombreuses caractéristiques de série, dont la connectivité Bluetooth, ainsi que la connectivité Android Auto et Apple Carplay. Ces équipements de pointe rendent la conduite plus confortable et vous permettent de rester connectés pendant toutes vos aventures. Les technologies offertes, dont l’interface multimédia de 10,25 pouces avec Intelligence UVO, le système audio de qualité supérieure avec 8 haut-parleurs Bose, l’affichage tête haute livrable, les sièges avant chauffés de série, les sièges arrière chauffés en option et les sièges avant ventilés, placent le tout nouveau Seltos de Kia dans une classe à part.

Design original

Rappelant le modèle du Telluride, le Seltos associe design audacieux et détails raffinés, et se distingue de ses rivaux par sa posture verticale imposante. Son avant surélevé et son dégagement au sol de 7,2 pouces lui confèrent une attitude rebelle et un esprit d’aventure. Sa calandre en museau de tigre signature de Kia, agrémentée de détails de type diamant originaux, lui confère une forte présence. Ses surfaces sculptées et ses lignes épurées lui donnent un profil distinctif.

En termes de confort et d’espace, le Seltos est en fait l’un des véhicules les plus intéressants du segment, aussi bien pour ses dimensions extérieures qu’intérieures. Avec sa longueur totale de 4 370 mm, sa hauteur de 1 615 mm et son empattement de 2 630 mm, il offre l’un des intérieurs les plus vastes du segment. Son espace pour la tête de 1 017 mm dans la première rangée de sièges, son espace pour les jambes de 965 mm dans la deuxième rangée, et son espace de chargement de 752 litres derrière la deuxième rangée vous impressionneront et seront très pratiques pour vos escapades de fin de semaine.

Prix

Voici le PDSF du tout nouveau Seltos 2021 de Kia :

Seltos 2021 LX à traction avant : 22 995 $



Seltos 2021 LX à traction intégrale : 24 995 $



Seltos 2021 EX à traction intégrale : 27 595$



Seltos 2021 EX Premium à traction intégrale : 30 595 $



Seltos 2021 SX à traction intégrale : 32 595$

Pour en savoir plus, consultez kia.ca/seltos .

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant son 20e anniversaire au pays, est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC) basé à Séoul, en Corée du Sud. Kia offre sa gamme complète de véhicules dont la qualité et la satisfaction de la clientèle sont de classe mondiale par l’entremise d’un réseau de 195 concessionnaires d’un bout à l’autre du pays. L’entreprise emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, dans plusieurs installations au Canada et dans son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de la marque Kia Motors Corporation – « Le pouvoir de surprendre » – reflète à merveille l’engagement global de la compagnie visant à surpasser les attentes de nos clients grâce à des innovations incessantes dans le monde de l’automobile. Des compactes aux multisegments en passant par les véhicules hybrides et électriques les plus populaires de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison extraordinaire de mécanique de précision, de performance exceptionnelle, de caractéristiques novatrices et de systèmes de sécurité évolués. Avec plus d’un million de véhicules vendus, les modèles les plus populaires au Canada comprennent le Soul, le Forte, le Sportage, le Sorento, le Stinger et maintenant le Seltos. Pour en savoir plus sur l’avantage Kia, visitez kia.ca ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Contacts média :

Fanny Laurin

Citoyen

T 514 809-5103

Courriel : fanny.laurin@citoyen.com

Frédéric Tremblay

Directeur relations publiques et marketing de détail – Région de l’est

Kia Canada Inc.

T : 514 955-0505, poste 2209

C : 438 342-6679

Courriel : ftremblay@kia.ca

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f347a95e-6b29-42db-826c-923204b772b7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8acce83b-d10c-42cc-ae86-209a1952c8d1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24138181-e2b5-44c1-aa36-eb01fbebb2e3