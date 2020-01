OTTAWA, 14 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS s’engage à élargir son programme novateur Santé pour l’avenir MC avec le lancement de la nouvelle clinique médicale mobile Ottawa Inner City Health propulsée par TELUS Santé, en collaboration avec Ottawa Inner City Health et d’autres partenaires importants, comme Santé publique Ottawa, le Royal, le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable et le Centre de santé communautaire Somerset Ouest. La clinique mobile est spécialement équipée pour répondre aux Canadiens ayant des besoins particuliers. Elle offre un accès direct à des soins de santé primaires et mentaux et le suivi de dossiers médicaux électroniques.



« La vocation sociale de TELUS repose largement sur notre volonté collective d’améliorer la santé de tous les Canadiens, y compris les personnes marginalisées, déclare Jill Schnarr, vice-présidente, Responsabilité sociale, à TELUS. Nous croyons d’ailleurs que pour réussir en affaires, nous devons mettre notre technologie au service de la santé sociale des collectivités. C’est pourquoi nous sommes extrêmement fiers d’avoir investi 8 millions de dollars sur cinq ans dans le programme Santé pour l’avenir de TELUS qui assurera des soins essentiels aux gens d’Ottawa. »

Déjà présentes à Montréal, à Vancouver, à Victoria et à Calgary, les cliniques mobiles offrent des soins de première ligne dans des milieux où les besoins sont criants et servent de lien entre la collectivité et les services de santé locaux. Les cliniques mobiles propulsées par TELUS Santé, initialement créées en partenariat avec Médecins du Monde en 2014, feront plus de 20 000 interventions auprès des patients par année à l'échelle nationale.

On estime que chaque année au pays, 235 000 personnes vivent au moins un épisode d’itinérance. Souvent, celles-ci n’ont pas de dossiers médicaux à jour que pourraient consulter les professionnels de la santé. En favorisant la continuité des soins pour ces personnes, ces services aident ceux qui peuvent difficilement accéder au système de santé malgré des besoins urgents.

« Nous sommes enchantés de pouvoir collaborer avec TELUS et d’autres partenaires locaux dans le cadre de ce nouveau programme pour aider ceux qui en ont le plus besoin, déclare Wendy Muckle, présidente et chef de la direction d’Ottawa Inner City Health. Chaque nuit, des milliers de personnes dorment dans les rues d’Ottawa, où sévit aussi la crise des opioïdes. La demande pour ce genre de services continue donc de grandir. En offrant aux patients dans la rue un accès direct à des soins de santé primaires, du soutien en santé mentale et de l’aide pour vaincre leurs dépendances, nous contribuons à l’élimination de certains obstacles qui les empêchent d’accéder au système de santé. »

Les cliniques mobiles sont dotées d’un système de dossiers médicaux électroniques de TELUS Santé et d’un réseau Wi-Fi TELUS LTE, grâce auxquels leurs équipes prodiguent rapidement des soins de qualité. Ces professionnels qualifiés pourront ainsi recueillir et enregistrer des données, consulter des résultats antérieurs et assurer la continuité des soins offerts à des patients dont l’historique médical n’était jusqu’ici consigné nulle part.

La clinique médicale se divise en deux sections principales : la première sert à l’accueil des patients et aux soins infirmiers, tandis que la seconde comprend une table d’examen et le poste de travail du professionnel de la santé. On y trouve l’équipement nécessaire pour les soins tels les examens de routine, la contraception, le traitement des infections transmissibles sexuellement (ITS), les services de réduction des risques et le counseling et les soins en santé mentale.

Pour en savoir plus sur Santé pour l'avenir de TELUS et les autres programmes Tous connectés pour un monde meilleur

À propos de Santé pour l’avenir de TELUS

Depuis 2014, le programme Santé pour l’avenir de TELUS contribue à lever bon nombre des obstacles auxquels se heurtent les Canadiens sans-abri nécessitant des soins médicaux, en plus de réintégrer des milliers de patients dans le système de santé public. Les cliniques mobiles propulsées par TELUS Santé s’inspirent du travail de Médecins du Monde et fournissent à ces patients des soins primaires essentiels ainsi qu’un dossier médical électronique. À ce jour, 20 000 consultations ont eu lieu dans le cadre du programme. Aujourd’hui, grâce à de nombreux partenariats, au soutien de bénévoles et à des merveilles de la technologie, Santé pour l’avenir de TELUS représente un moyen efficace et novateur d’offrir des soins de santé en milieu défavorisé, en allant à la rencontre des gens qui en ont le plus besoin.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial dans son secteur, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,6 milliards de dollars et à 14,5 millions de connexions clients à ses services mobiles, à ses services de transmission de données et de la voix, à ses services IP et à ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. La priorité que nous accordons aux clients transparaît dans toutes nos sphères d’activités et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et de l’excellence du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. L’incroyable générosité des membres de l’équipe et leur action bénévole sans précédent ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

