L'institution financière compte plus de 1 200 conseillers en placement au Canada.

Le projet pilote élargi est destiné à l’ensemble des conseillers du Québec.

Le secteur des services financiers au Canada, qui compte plus de 90 000 conseillers en placement et en assurance (Source: The Financial Advice Industry in Canada, Advocis, Septembre 2012), représente un marché potentiel important pour Intema.

MONTRÉAL, 14 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eFlyerMaker.com , une plateforme de courrier électronique dotée de suites complètes de conformité et de création de contenu, est heureuse d'annoncer l'expansion d'un récent projet pilote mené avec une grande institution financière canadienne.

Le projet pilote eFlyerMaker a initialement été réalisé auprès de certains des principaux conseillers en placement de l'institution financière. Les résultats du projet ont été très positifs, ce qui a amené l'institution financière à élargir la portée du projet à l'ensemble de ses conseillers du Québec. Cette décision a été prise en raison des fonctions de conformité exhaustives d'eFlyerMaker, une exigence essentielle pour le secteur financier canadien, ainsi que de sa facilité d'utilisation, de ses possibilités de création de contenu et des données fournies avec chaque campagne de marketing par courriel.

« Le fait que cette importante institution financière canadienne ait accepté d’élargir la portée du projet pilote à l'ensemble du Québec témoigne des solides capacités d’eFlyerMaker, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Nous étions également ravis de recevoir les premiers commentaires du projet pilote indiquant que les capacités avancées et l'utilité globale d'eFlyerMaker dans les opérations quotidiennes des conseillers leur permettraient d'améliorer leur stratégie de vente et de communiquer plus efficacement avec leurs clients. »

« Depuis la reprise et la restructuration des activités d'Intema il y a quelques mois, notre nouvelle équipe de direction a réalisé une évaluation approfondie du modèle d'affaires et de la stratégie d'eFlyerMaker pour 2020 et a décidé de concentrer ses efforts de développement des affaires sur les marchés porteurs qui sont bien alignés avec notre offre de produits de pointe. Le secteur des services financiers au Canada est l'un de ces marchés, employant plus de 90 000 conseillers en placement et en assurance dans tout le pays, ce qui représente un marché potentiel très important pour Intema. En présumant que le projet pilote élargi continue de générer des résultats positifs, notre principal objectif sera de conclure une entente pour le Québec, puis de l'étendre au reste du Canada. Nous poursuivons également nos efforts de vente avec cinq autres institutions financières canadiennes dans le but premier de lancer des projets pilotes avec elles. Maintenant que nous sommes alignés sur notre stratégie de croissance, nous allons nous concentrer sur sa mise en œuvre et nous nous attendons à voir des résultats tangibles au cours de la prochaine année, » a ajouté M. Benezra.

À propos d’eFlyerMaker

eFlyerMaker.com possède de nombreux avantages explicites lorsqu'il s'agit de construire des campagnes de marketing par courriel, faisant d'Intema un choix évident pour les entreprises qui ont besoin :

d’une plateforme de marketing par courriel puissante et facile à utiliser à un prix abordable ;



de fonctions d'automatisation avancées ;



de la gouvernance des données : toutes les données sont conservées au Canada sur les serveurs hautement sécurisés d'Intema, ce qui représente une exigence légale pour les institutions financières canadiennes, les organismes gouvernementaux, ainsi que de nombreuses autres entreprises qui détiennent des renseignements de nature délicate; et



de l'accès à un cadre de conformité solide exigé par les entreprises des secteurs réglementés comme les services financiers ou qui ont à cœur de protéger leur marque.

À propos d’Intema Solutions Inc.

La mission d'Intema est d'être la première plateforme de marketing numérique au monde. Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

