BLUE BELL, Pa., Jan. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- REGO Payment Architectures, Inc. («REGO» eller «selskapet») (OTCQB: RPMT) kunngjorde i dag at det har inngått samarbeid med Cornerstone Payment Systems, Inc. for å utvide betalingsmulighetene.



REGO er en nyskapende, unik og familiefokusert mobilbankplattform som overholder lovverkene Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), California Consumer Privacy Act (CCPA) og EUs personverndirektiv, og gjør at barn kan handle elektronisk. REGO fikk fornyet sertifisering for COPPA i juli 2019.

– Partnerskapet med Cornerstone Payment Systems viser fleksibiliteten til REGO-plattformen som et programtillegg til finansinstitusjoner i verdensklasse, sier Suzanne E. Kecmer, grunnleggeren av SKB Capital. – REGO er godt posisjonert og lanserer den helelektroniske familielommeboken i 2020 – i takt med en solid global etterspørsel etter sikre og unike økonomiske teknologiløsninger som sikrer personvernet.

REGO engasjerte SKB Capital i 2018 som finansiell rådgiver for selskapets kapitalkrav og den langsiktige forretningsstrategien.

REGO-plattformen gjør at foreldrene kan sikre at barna er trygge på nettet og tilegner seg økonomiske ferdigheter. Det omfatter blant annet forelderstyrt kontroll, informasjon om sparing og utbetaling av godtgjørelse eller ukelønn basert på mål som pedagogiske milepæler eller fullførte plikter. Plattformen gjør det også mulig for 65 millioner i generasjon Z (alderen 4–19) å handle og sosialisere seg i et trygt elektronisk miljø som styres av foreldrenes tillatelse, tilsyn og kontroll.

– Vi er stolte av å kunne samarbeide med REGO om å lansere et sikkert betalingssystem for barn, forteller Nicholas Logan, grunnlegger og administrerende direktør for Cornerstone Payment Systems. – Vi ser et funksjonsgap i de globale markedene vi støtter, og vi brenner for å kunne presentere denne unike økonomiske løsningen for kundene våre.

REGO Digital Wallet tilbys for partnerselskaper. Forbrukerversjonen av REGO Digital Wallet forventes å komme på markedet i 2020. Les mer på regopayments.com .

Om REGO Payment Architectures, Inc.

REGO er en digital løsning som gjør det mulig for barn å være trygge i dagens teknologiske marked. Plattformen REGO Digital Wallet gjør det mulig for foreldre og foresatte å aktivere elektroniske innkjøp eller elektronisk forbruk hos godkjente forhandlere, kontrollere størrelsen på midlene som er disponible for hvert kjøp, og belønne barn eller betale ukelønn gjennom appen. REGO er den eneste økonomiske plattformen som overholder Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), California Consumer Privacy Act (CCPA) og personverndirektivet. Besøk nettsidene våre på regopayments.com .

Om Cornerstone Payment Systems, Inc.

Cornerstone ble grunnlagt i 2001 og er en av landets ledende uavhengige, menighetseide og -drevne salgsorganisasjoner i betalingsbransjen. Cornerstone tilbyr et komplett utvalg av betalingstjenester. Selskapet besitter ekspertisen til å autorisere og fullføre transaksjoner for alle større kredittkorttilbydere. Les mer på cornerstonepaymentsystems.com .

Om SKB Capital, LLC

SKB Capital er et bedriftsrådgivningsfirma som særlig spesialiserer seg på utradisjonell, avansert teknologi. Selskapet tilbyr strategisk planlegging, forretningsutvikling, styrerådgivning og investeringstjenester. Les mer på skbcapital.com .

Pressekontakt:

Kristin Graybill

One Kiln Marketing

talktous@1kiln.com

(o) 302.536.2180