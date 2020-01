Communiqué de Presse

Paris, 14 janvier 2020

17:40 CET

Calendrier de communication financière 2020

Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME) annonce son calendrier de communication financière pour 2020 :

30 janvier 2020 : Marge brute de l’exercice 2019



23 avril 2020 : Résultats de l’exercice 2019 et Marge brute du 1 er trimestre 2020



trimestre 2020 23 juillet 2020 : Marge brute du 1 er semestre 2020



semestre 2020 27 octobre 2020 : Résultats du 1er semestre 2020 et Marge brute du 3ème trimestre 2020

Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse.

FIN

A propos d’Artefact I artefact.com

Née de la fusion de la startup Artefact fondée à Paris en 2015 et de l’agence média NetBooster fondée en 1998, Artefact s’est imposée en 4 ans comme un leader européen de la data et de l’intelligence artificielle. Cotée sur le marché Euronext Growth Paris Stock Exchange, comptant près de 1 000 collaborateurs dans 19 pays et sur 4 continents, Artefact est une société « data-native » qui propose 4 offres complémentaires - Conseil data, Marketing digital, Déploiement de technologies (IA et big data) et studio de Création – au service de plus de 600 clients dont de nombreux leaders mondiaux. Artefact a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA et accompagne des groupes internationaux dans la création de leur Lab IA.

Pour plus d’informations:



Communication Financière Contact Presse ARTEFACT

Benjamin Hartmann

Tel. 00 33 (0)1 40 40 27 00

investor-relations@artefact.com ACTIFIN

Stéphane Ruiz / Victoire Demeestere

Tel. 00 33 (0)1 56 88 11 11

vdemeestere@actifin.fr

Pièce jointe