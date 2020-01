COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 14 janvier 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic de Paris Aéroport en hausse de 2,5 % en 2019,

à 108 millions de passagers

Trafic de l'année 2019

Paris Aéroport a accueilli un total de 108 millions de passagers en 2019, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente, dont 76,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 5,4 %) et 31,9 millions à Paris-Orly (- 3,8 %). Le trafic a augmenté de 4,8 % au 1er semestre et de 0,5 % au 2nd semestre. La baisse du trafic à Paris-Orly est notamment liée aux limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d’Orly (fermée le 28 juillet et réouverte depuis le 2 décembre) ainsi qu’aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur qui a cessé ses activités à compter du vendredi 6 septembre au soir.

Le trafic International (hors Europe) est en progression (+ 3,7 %) avec une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 7,3 %), Amérique Latine (+ 6,1 %), DOM-COM (+ 5,5 %), Afrique (+ 1,5 %), Moyen-Orient (+ 1,4 %) et Asie-Pacifique (+ 1,1 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression (+ 2,5 %) ;

Le trafic France est en décroissance (- 0,3 %) ;

Le nombre de passagers en correspondance progresse de 7,4 %. Le taux de correspondance s'est établi à 22,7 %, en hausse de 1,0 point par rapport à 2018.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en décroissance de 32,6 % en 2019, à 105,2 millions de passagers(1). Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 2019(2). Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en hausse de 1,3%(1). Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 5,7 % sur l'année 2019 à 24,6 millions de passagers. Le trafic d’Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en hausse de 5,9% en 2019 à 8,9 millions de passagers.

Trafic du mois de décembre 2019

En décembre 2019, le trafic de Paris Aéroport a été impacté par les mouvements sociaux et est en baisse de 0,3 % par rapport au mois de décembre 2018 avec 8,1 millions de passagers accueillis, dont 5,8 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 2,9 %) et 2,3 millions à Paris-Orly (- 7,5 %).

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 0,8 %) avec une croissance sur les faisceaux suivants : DOM-COM (+ 9,6 %), Moyen-Orient (+ 4,7 %) et Amérique du Nord (+ 4,1 %). Les faisceaux en retrait sont : Afrique (- 5,2 %), Asie-Pacifique (- 1,6 %) et Amérique Latine (- 0,4 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution (- 0,7 %) ;

Le trafic France est en décroissance (- 2,6 %) ;

Le nombre de passagers en correspondance augmente de 0,2 %. Le taux de correspondance s'est établi à 24,3 %, en hausse de 0,2 point par rapport à décembre 2018.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 55,1 % sur le mois de décembre 2019.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 1,9 % sur le mois de décembre 2019. Le trafic d’Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en hausse de 4,7 % à 0,7 million de passagers.

Passagers 2019 Var. 19/18 Décembre 2019 Var. 19/18 Paris-CDG 76 150 007 + 5,4 % 5 784 144 + 2,9 % Paris-Orly 31 853 049 - 3,8 % 2 315 238 - 7,5 % Total Paris Aéroport 108 003 056 + 2,5 % 8 099 382 - 0,3 % Santiago du Chili 24 645 705 + 5,7 % 2 136 141 - 1,9 % Amman 8 924 080 + 5,9 % 659 591 + 4,7 % Antalya 35 714 206 + 12,6 % 876 877 + 3,4 % Ankara 13 692 954 - 18,2 % 973 389 - 16,0 % Izmir 12 385 329 - 7,6 % 847 416 - 8,3 % Bodrum 4 344 767 + 4,0 % 82 068 - 6,7 % Gazipaşa Alanya 1 102 308 - 8,3 % 30 537 - 1,3 % Médine 8 383 973 + 2,9 % 754 443 + 8,4 % Tunisie 3 040 723 + 22,1 % 60 223 - 17,1 % Géorgie 4 309 768 - 2,1 % 247 558 - 11,1 % Macédoine 2 677 618 + 14,3 % 196 851 + 15,3 % Zagreb (3) 3 435 531 + 3,0 % 231 145 + 7,6 % Total TAV Airports (hors Istanbul Atatürk) (1) 89 087 177 + 1,3 % 4 300 507 - 4,1 % Istanbul Atatürk (2) 16 072 534 N/A N/A N/A Total TAV Airports (1) 105 159 711 -32,6 % 4 300 507 -55,1 %

(1) Données retraitées prenant en compte le trafic d’Antalya à compter du 1er janvier 2018

(2) Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul

(3) Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports

Mouvements d'avions 2019 Var.19/18 Décembre 2019 Var. 19/18 Paris CDG 498 175 + 3,6 % 38 365 - 1,5 % Paris Orly 218 349 - 4,7 % 15 875 - 9,7 % Total Paris Aéroport 716 524 + 0,9 % 54 240 - 4,0 % Santiago du Chili 157 224 + 3,9 % 13 652 - 2,8 % Amman 79 740 + 3,7 % 6 121 + 2,5 % Antalya 203 674 + 12,5 % 7 411 + 19,6 % Ankara 90 239 - 17,8 % 6 474 - 18,3 % Izmir 77 552 - 6,7 % 5 533 - 8,2 % Bodrum 28 189 + 4,7 % 542 - 10,3 % Gazipaşa Alanya 7 331 - 6,7 % 264 + 1,9 % Médine 60 604 - 0,1 % 5 039 + 3,5 % Tunisie 18 951 + 17,0 % 507 - 18,6 % Géorgie 42 132 - 4,5 % 2 536 - 19,4 % Macédoine 21 800 + 10,4 % 1 585 + 12,1 % Zagreb 45 061 + 3,1 % 3 351 + 9,5 % Total TAV Airports (hors Istanbul Atatürk) (1) 595 533 + 0,4 % 33 242 - 2,6 % Istanbul Atatürk (2) 111 975 N/A N/A N/A Total TAV Airports (1) 707 508 -32,0 % 33 242 -52,4 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya à compter du 1er janvier 2018 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) 2019

Var. 19/18 Part dans



trafic total Décembre 2019

Var. 19/18 Part dans



trafic total France - 0,3 % 15,0 % - 2,6 % 15,3 % Europe + 2,5 % 43,8 % - 0,7 % 41,1 % Autre International



dont + 3,7 % 41,3 % + 0,8 % 43,6 % Afrique + 1,5 % 11,3 % - 5,2 % 11,9 % Amérique du nord + 7,3 % 10,9 % + 4,1 % 10,4 % Amérique latine + 6,1 % 3,1 % - 0,4 % 3,6 % Moyen-Orient + 1,4 % 5,2 % + 4,7 % 5,5 % Asie-Pacifique + 1,1 % 6,4 % - 1,6 % 6,8 % DOM-COM + 5,5 % 4,4 % + 9,6 % 5,5 % Total Paris Aéroport + 2,5 % 100 % - 0,3 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) 2019 Var. 19/18 Décembre 2019 Var. 19/18 Passagers en correspondance(1) 12 251 889 + 7,4 % 997 080 + 0,2 % Taux de correspondance 22,7 % + 1,0 pt 24,3 % + 0,2 pt Taux de remplissage 86,5 % + 0,9 pt 84,8 % + 2,3 pt

(1) Passagers au départ

