AUSTIN, Texas, 14 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) (« XBiotech ») a annoncé aujourd'hui le commencement de son offre publique de rachat « à la hollandaise modifiée » pour le rachat de ses actions ordinaires à hauteur de 420 millions de dollars, ou pour un nombre d'actions ordinaires inférieur mais dûment soumises et non retirées, à un prix unitaire compris entre 30,00 et 33,00 dollars, payable au vendeur en numéraire, moins les retenues fiscales applicables et sans intérêt (l'« Offre »). L'Offre est présentée conformément aux modalités et sous réserve des conditions décrites dans l'offre d'achat et dans la lettre d'envoi connexe. Le prix de clôture des actions ordinaires de XBiotech sur le NASDAQ Global Select Market au 13 janvier 2020, le dernier jour de bourse complet avant le début de l'Offre, était de 18,62 dollars par action. L'Offre doit expirer à 17h00, heure de New York, le 12 février 2020, sauf si l'Offre est reconduite.



XBiotech estime que l'Offre constitue un mécanisme efficace pour fournir aux actionnaires de XBiotech l'opportunité de soumettre à la vente tout ou partie de leurs actions et de recevoir ainsi un retour de tout ou partie de leur investissement effectué dans l'entreprise XBiotech s'ils le souhaitent. L'Offre fournit aux actionnaires l'opportunité d'obtenir des liquidités pour tout ou partie de leurs actions sans perturber potentiellement le cours de l'action XBiotech.

L'Offre n'est pas subordonnée à l'obtention d'un financement. Cependant, l'Offre est sujette à un certain nombre d'autres modalités, qui sont détaillées dans l'offre d'achat. Des instructions spécifiques ainsi qu'une explication complète des modalités de l'Offre seront incluses dans l'offre d'achat, la lettre d'envoi et les documents connexes, et l'ensemble sera expédié aux actionnaires inscrits peu après le lancement de l'Offre.

XBiotech, les membres de son conseil d'administration (y compris le comité indépendant qui a autorisé l'Offre), l'agent d'information ou le dépositaire ne font aucune recommandation concernant la participation ou non d'un actionnaire à l'Offre ou encore à quel prix les actionnaires devraient choisir de vendre leurs actions dans le cadre de l'Offre.

D.F. King & Co., Inc. agiront en qualité d'agent d'information pour l'Offre. Les actionnaires ayant des questions, ou souhaitant recevoir des exemplaires supplémentaires des documents de l'Offre peuvent prendre contact avec D.F. King au (212) 269-5550 (banques et courtiers) ou au (866) 856-3065 (autres actionnaires).

À propos de XBiotech

XBiotech est une société biopharmaceutique mondiale totalement intégrée, qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d’anticorps thérapeutiques. XBiotech développe actuellement un portefeuille de thérapies en utilisant des anticorps naturels des patients immunisés contre certaines maladies. L’utilisation de l’immunité humaine naturelle comme source de nouveaux médicaments offre le potentiel de redéfinir les normes de soins pour un large éventail de maladies. Les techniques de découverte et de fabrication qui permettent cela ont été conçues et sont exclusives à XBiotech. XBiotech, dont le siège social est situé à Austin, au Texas, est également leader dans le développement de technologies de fabrication innovantes visant à réduire le coût et la complexité de la production de médicaments biologiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.xbiotech.com .

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont les seuls anticorps disponibles dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. (Contrairement à tous les anticorps « humanisés » ou « entièrement humains » disponibles dans le commerce, les anticorps True Human™ de XBiotech proviennent directement de la réponse immunitaire humaine naturelle à des maladies spécifiques, sans modification, et ont ainsi montré ne pas provoquer d’immunogénicité.) Grâce à des programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l’immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance sans précédent.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant les convictions et les attentes de la direction, y compris en ce qui concerne les ambitions stratégiques de XBiotech, concernant le calendrier prévu de clôture de la transaction avec Janssen, les dépôts et approbations concernant la transaction, le montant et le calendrier des futurs paiements d’étape potentiels par Janssen, le mécanisme d’action et l'innocuité et l’efficacité potentielles du bermekimab, le calendrier prévu des études cliniques avec le bermekimab, la progression et les résultats de telles études, les déclarations concernant la voie réglementaire pour le bermekimab et le calendrier des dépôts réglementaires, et les déclarations concernant toute décision d’allocation de capital, y compris en ce qui concerne les rachats d’actions potentiels. Dans certains cas, il est possible d’identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s’attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l’intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d’identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les dites déclarations et les résultats réels de l’entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Facteurs de risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

Contact :

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930