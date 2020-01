カリフォルニア州パロアルト, Jan. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zendure(以下ゼンデュア、本社:米国パロアルト)は大容量且つ100W給電が可能な最高のモバイルバッテリー Super Tank(スーパータンク) が、その独自の機能と魅力的なデザインが評価され、 シカゴ・アテナイオン博物館が主催する最も歴史のあるデザイン賞の一つ、「シカゴ・グッドデザイン賞 2019」 を受賞した事を発表します。シカゴ・グッドデザイン賞2019のエレクトロニクス部門の他の受賞者には、Google HomeやDell XPSラップトップなどが含まれます。

スーパータンクは、2つのUSB-C PD(Power Delivery)ポート(100W+60W)と2つのUSB-Aポートを組み合わせた市場最高レベルの27,000mAhの大容量モバイルバッテリーであり、iPhoneに7回、MacBook Proに1回のフル充電が可能です。スーパータンクは100Wの出力が可能なため、15インチのMacBookProをフルスピードで充電でき、0%から100%まで2時間で充電を完了します。加えて、スーパータンクはウェアラブルデバイスやイヤフォンなどを充電するためのX-Charge低電力モードも備えおり、電力を多く必要とするデバイスとそうではないデバイスを同時且つ最適な充電をすることが可能です。

スーパータンクは、物理的な耐久力を誇る独特な凹凸のあるデザインで、どこにでも行けるほど頑丈で、どこにでも持ち運べるほどスタイリッシュです。その高い評価から、世界中に7,000人以上の支持者を有している複数のクラウドファンディングプラットフォームから100万ドルにのぼるサポートを受けています。特にビジネス旅行者、写真家、リモートワーカーの間で世界的な人気を得ており、USB-C経由で充電するモバイルPCから、ビジネスにもレジャーにも欠かせなくなった様々なデジタルデバイスをこれ一つで安心にフル活用いただく事が可能です。

ゼンデュアのCEOであるブライアン・リューは次のように述べています。「スーパータンクは、比類のない仕様とユニークなデザインを備えた最高の製品の1つで、他の全てのモバイルパワーブランドと私たちを差別化する事に成功しました。人々はスーパータンクを初めて見たとき、驚きを隠せませんでした。」「スーパータンクのユニークなデザインコンセプトを認めてくださったシカゴ・アテナイオン博物館に感謝します。これは、我々にとって自動のリセットヒューズを備えたトラベルアダプターPassport(パスポート)に次ぐ2番目のグッドデザイン賞の受賞です。」

スーパータンクは日本では2020年1月下旬より、ECサイトなどを通して正式に販売を開始します。

シカゴ・グッドデザイン賞について

シカゴ・グッドデザイン賞は、European Centre for Architecrure,Art,Design and Urban Studiesと協力してシカゴ・アテナイオン博物館が毎年開催している、世界で最も権威があり、最も古くから認められているデザイン賞プログラムです。トレードマークとなる歴史的な賞プログラムは、1950年にシカゴの建築家であるエーロ・サーリネン、チャールズ&レイ・イームズ、エドガー・カウフマンによって設立されました。特徴的な黒い点状のロゴは、同じ年にシカゴのグラフィックデザイナー、モート・ゴールドショールによってデザインされました。

シカゴ・グッドデザイン賞は、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカで設計および製造された新しい消費者製品、グラフィックス、パッケージの卓越した現代的なデザインに対して贈られます。

70年にわたり、多くの先進的なデザイナー、メーカー、グローバル企業が、受賞製品のグッドデザインロゴをパッケージ、マーケティング情報、広告、ウェブサイト等にその栄誉とともに表示してきました。

毎年、海中ドローンや自動運転車などの先進的な製品から日用品まで、デザインとイノベーション、持続可能性、創造性、ブランディング、環境を配慮したデザイン、素材、テクノロジー、グラフィックアート、パッケージ、ユニバーサルデザインが、フォーチュン500企業を含む多数の産業デザインおよびグラフィックデザイン社によって応募されています。

