PRESSEMEDDELELSE



Tvis, den 15. januar 2020

TCM Group ansætter Michael Oversø som kædechef for Svane Køkkenet

TCM Group, en af Danmarks førende og mest innovative producenter af køkken, bad og garderobeløsninger, har pr. 1. februar 2020 ansat Michael Oversø som kædechef for Svane Køkkenet.

Michael Oversø, der har mange års erfaring fra den skandinaviske køkkenindustri, og kommer fra en stilling som administrerende direktør for Multiform. Tidligere har Michael Oversø haft kommercielt ansvar for HTH, Invita og Unoform samt været kædechef for Kvik Køkkener.

”Michael Oversø kommer til Svane Køkkenet med en meget lang og værdifuld erfaring fra køkkenbranchen. Michael har den helt rette profil og erfaring til både at kunne fortsætte Svane Køkkenets flotte udvikling med at vinde markedsandele i Danmark og til at accelerere væksten i det øvrige Skandinavien,” siger administrerende direktør Ole Lund Andersen, TCM Group.

”Jeg har udefra gennem flere år fulgt med i Svane Køkkenets unikke innovations- og designstrategi, og jeg glæder mig meget til at blive en del af Svane Køkkenet og fortsætte den imponerende rejse, som Svane Køkkenet har været på de senere år,” siger Michael Oversø.

Svane Køkkenet har i alt 28 butikker i Danmark og 8 butikker i Norge. Udover Svane Køkkenet står TCM Group bag Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn samt løsninger, der sælges gennem forhandlere under forhandlernes eget brand (private label).

TCM Group fremlægger regnskab for 2019 den 26. februar og forventer en omsætning på DKK 1.000-1.030 millioner og justeret EBITA på DKK 160-170 millioner.





For yderligere information:

Ole Lund Andersen, administrerende direktør TCM Group, +45 97 43 52 00

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 135 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Vedhæftet fil