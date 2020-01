BERLIN, Jan. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anomali , der führender Anbieter von intelligenten Cybersicherheitslösungen, gab heute bekannt, dass Ubisoft sich für die Absicherung seiner globalen IT-Infrastruktur für die integrierte Lösung Anomali Altitude entschieden hat. Ubisoft hat seinen Sitz in Frankreich und ist ein führender Entwickler, Publisher und Distributor interaktiver Unterhaltungsmedien und Services. Ubisoft bietet ein umfangreiches Portfolio weltbekannter Marken, darunter „Assassin‘s Creed®“, „Far Cry®“, „For Honor®“, „Just Dance®“, „Watch Dogs®“ und die „Tom Clancy‘s“-Videospielserien, zu der „Tom Clancy‘s Ghost Recon®“, „Tom Clancy‘s Rainbow Six®“ und „Tom Clancy‘s The Division®“ gehören.



Spiele und interaktive Unterhaltung gehören zu den am schnellsten wachsenden Online-Branchen. Das Business-Statistikportal Statista schätzt die Zahl der Online-Gamer auf fast zwei Milliarden, wobei diese Zahl bis 2021 auf fast drei Milliarden steigen dürfte. Durch den Aufbau einer Sicherheitsinfrastruktur, die Cyber Threat Intelligence (CTI) aus einer Reihe von Informationsquellen einschließlich des Deep und Dark Webs nahtlos integriert, unternimmt Ubisoft proaktive Schritte, um seine Nutzer vor umfangreichen und aktiven Bedrohungen weltweit zu schützen. Indem die Aktivitäten von Angreifern sichtbar gemacht werden sowie eine schnelle Integration in die Sicherheitsinfrastruktur von Ubisoft erfolgt, hilft Anomali, die Erkennungs-, Analyse- und Reaktionsprozesse zu automatisieren.

Als Kunde von Anomali wird Ubisoft Anomali ThreatStream einsetzen. Diese preisgekrönte Threat Intelligence Platform (TIP) integriert und verwaltet Bedrohungsdaten aus einer großen Zahl von Open Source- und proprietären Feeds, um eine aussagekräftige Bedrohungssituation zu erfassen, die für die individuellen Umgebungen der Kunden relevant sind. Da Anomali ThreatStream in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen integriert werden kann, können Kunden Bedrohungen über verschiedene Sicherheitsmechanismen hinweg automatisiert und effizient blockieren, erkennen und umfassend beseitigen.

Über Ubisoft

Ubisoft ist ein führender Entwickler, Publisher und Distributor interaktiver Unterhaltungsmedien und Services mit einem umfangreichen Portfolio weltweit bekannter Marken, darunter „Assassin‘s Creed“, „Far Cry“, „For Honor“, „Just Dance“, „Watch Dogs“ und die „Tom Clancy‘s“-Videospielreihe, zu der „Ghost Recon“, „Rainbow Six“ und „The Division“ zählen. Die Teams im weltweiten Netzwerk aus Studios und Büros von Ubisoft stellen ein eigenes und unvergessliches Spielerlebnis auf allen beliebten Plattformen bereit, darunter Konsolen, Mobiltelefone, Tablets und PCs. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte Ubisoft einen Nettoerlös von 2,029 Milliarden Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ubisoftgroup.com.

© 1998–2019 Ubisoft Entertainment. Alle Rechte vorbehalten. Assassin‘s Creed, das „For Honor“-Logo, Just Dance, Tom Clancy‘s, das „The Division“-Logo, Ghost Recon, Rainbow Six, das Soldaten-Symbol, Watch Dogs, Ubisoft und das Ubisoft-Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Ubisoft Entertainment in den USA und/oder anderen Ländern.

Über Anomali

Anomali® bietet intelligente Cybersicherheitslösungen. Die Plattformlösungen von Anomali Altitude™ umfassen Anomali ThreatStream®, Anomali Match™ und Anomali Lens™. Private Unternehmen und öffentliche Organisationen nutzen Anomali, um Bedrohungsdaten und -informationen auszuwerten, damit sie effektive Cybersicherheitsentscheidungen treffen können, die Risiken reduzieren und den Schutz verbessern. Das Partnerprogramm von Anomali bietet Zugriff auf Bedrohungsfeeds aus allen Ebenen des Internets und eine nahtlose Integration in führende Sicherheitsinfrastrukturtechnologien. Das Anomali Threat Research Team liefert aussagekräftige Bedrohungsinformationen, die Kunden, Partnern und der gesamten Sicherheitscommunity dabei helfen, die schwerwiegendsten Bedrohungen für ihre Organisationen zu erkennen und abzuwehren. Zu den Kunden von Anomali gehören mehr als 350 globale Organisationen, viele der Global 2000- und Fortune 500-Unternehmen sowie große Behörden und Verteidigungsorganisationen auf der ganzen Welt. Anomali wurde 2013 gegründet. Zu den Investoren zählen führende Venture-Capital-Unternehmen wie Deutsche Telekom Capital Partners, GV, Paladin Capital Group, Institutional Venture Partners und General Catalyst. Weitere Informationen finden Sie unter www.anomali.com .