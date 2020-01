Vincit Oyj

Lehdistötiedote 15.1.2020 kello 9:00

Vincit Oyj: Mikko Kolehmainen vetämään Vincitin julkishallinnon myyntiä

Mikko Kolehmainen lähtee luotsaamaan Vincitin kasvavia panostuksia julkishallinnon suuntaan. Mikolla on lähes 30 vuoden kokemus IT- ja tietoliikennealalta ja hän siirtyy Vincitille Gofore Oyj:stä, missä hän toimi valtionhallinnon toimialavastaavana.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Julkishallinnon liiketoiminnan osuus on ollut Vincitillä kautta aikojen suhteellisen alhainen. Olemme toki tehneet useita uraauurtavia julkishallinnon hankkeita ja tälläkin hetkellä kehitämme tiiviissä yhteistyössä digitaalisia palveluita mm. Olympiakomitean, Riistakeskuksen sekä Helsingin ja Tampereen kaupunkien kanssa. Uskomme, että julkishallinnon organisaatioiden digitaalisten palveluiden ostamisosaaminen jatkaa kohenemistaan ja sen myötä Vincitille tarjoutuu erinomaisen kiinnostavia mahdollisuuksia. Lisäksi julkishallinnon tarpeet istuvat erinomaisesti Vincitin strategian mukaiseen täyden digitaalisen arvoketjun tarjoamaan ja tästäkin syystä on sopiva hetki painaa kaasua. On ilo ja kunnia saada tätä työtä draivaamaan Kolehmaisen Mikko.”

Mikko Kolehmainen: “Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, joka hyödyntää digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia yli hallinto- ja toimialarajojen. Tähän työhön tarvitaan osaavia toimijoita. Vincit on juuri tällainen toimija. Olen iloinen saadessani olla osana Vincitiä rakentamassa yhä tehokkaampaa, ihmisläheisempää kestävän kehityksen Suomea. Toimintamallissamme kestävä kehitys on osa jokaista julkishallinnolle tehtävää hanketta.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj, liiketoimintajohtaja Mikko Kolehmainen, puhelin: 040 589 2725

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi