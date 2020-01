C-RAD har utsett Brian Loar till President C-RAD North America, med omedelbar verkar. I egenskap av denna roll kommer han att ingå C-RADs ledningsgrupp.

Brian Loar har 22 års erfarenhet från strålterapibranchen genom olika ledande försäljningpositioner i Nordamerika. Senast var han anställd som Vice President Sales, North America hos Varian, tillverkare av linjäracceleratorer och mjukvarulösningar. Innan Brian började på Varian var han Director of Sales på det USA-baserade bolaget Calypso Medical. Calypso köptes upp av Varian 2010. Brian inledde sin karriär inom strålterapi hos Sun Nuclear, en tillhandahållare av kvalitetssäkringslösningar för strålterapi. Brian innehar en examen i finans från University of Central Florida och en master i företagsekonomi från University of Florida.

Brian kommer att ha verksamhetsansvar för C-RAD i Nordamerika, innfattande försäljning, application, service och installation. I rollen rapporterar Brian direkt till Tim Thurn, VD på C-RAD AB.

“Jag är glad att få informera om tillsättandet av Brian i den här rollen. Han har mycket god förståelse av den nordamerikanska marknaden för strålterapi och ett långt track record av att bygga team som driver kommersiell framgång. ” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. “C-RAD har möjlighet att vidareutveckla sin verksamhet i Nordamerika, både genom våra partnerskap och genom direktförsäljning.”

Brian Loar kommenterar: “Jag är exalterad över att bli en del av ledaren inom rörelsestyrd strålterapi och deras passion för att omdefiniera precision och säkerhet inom strålterapi. Det är en ära att få leda och supportera ett mycket talangfullt team i Nordamerika, fokuserat på kundernas framgång och de patienter som de behandlar.”

I denna roll efterträder Brian Bill Dowd, som nu lämnar C-RAD efter nästan fyra år.

Tim Thurn fortsätter: “ Jag vill tacka Bill för hans tjänst hos C-RAD. Han etablerade C-RAD i Nordamerika och utvecklade verksamheten under en mycket viktig tillväxtfas. Jag önskar honom all framgång i framtida utmaningar.”

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 59 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Devices Co Ltd. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

For further information:

Tim Thurn, CEO C-RAD AB, Phone +46-18-666930, Email investors@c-rad.com

